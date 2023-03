Ztráty ruské armády a různých žoldáckých skupin za rok války na Ukrajině jsou předmětem divokých spekulací. Ruské ministerstvo obrany na konci loňského září přiznalo o něco více než 7000 padlých. Světová média citují odhady nejmenovaných amerických představitelů, kteří tvrdí, že počet padlých a těžce zraněných se blíží 140 tisícům. Spekulovat nemá příliš význam, ale zcela bez ověřených údajů nejsme. Od počátku války novináři z ruské redakce BBC a projektu Mediazona s pomocí dobrovolníků hledají jména padlých v otevřených zdrojích. Pročesávají sociální sítě, sledují regionální média, fotografují čerstvé hroby na hřbitovech i pamětní desky na školách. Přesně rok po ruském vpádu na Ukrajinu dokázali ověřit smrt 15 136 ruských vojáků. Zdaleka to není konečné číslo, mnoho jmen padlých se nikdy nedostalo do veřejného prostoru. Sami novináři odhadují, že skutečný počet bude alespoň dvakrát vyšší. Nicméně i tyto neúplné údaje vypovídají mnohé o průběhu války na Ukrajině.

Na samém začátku války Rusko použilo k hlavním útokům své elitní jednotky. Specnaz zpravodajské služby GRU, výsadkáře a námořní pěchotu. Ty ovšem od počátku trápily těžké ztráty. Kreml byl přesvědčený, že ukrajinská armáda nebude bojovat, tudíž počítal s rychlým postupem a elitní jednotky měly Ukrajince zaskočit. Kyjev měl být dobyt tak, že síly specnazu obsadí letiště u Hostomelu, tam následně začnou přistávat dopravní letadla s posilami a do tří dnů bude ukrajinské hlavní město obsazeno. Jenže ukrajinské jednotky to nedovolily, a přestože letiště bylo pod kontrolou ruských výsadkářů, rozhodně zde žádné posily přistát nemohly a ruští vojáci museli v obklíčení čekat, než k nim po zemi dorazí hlavní síly. Podle databáze padlých jen během prvních tří dnů války padlo 125 výsadkářů. Podobné to bylo také u specnazovců. Třeba 24. brigáda specnazu GRU ztratila na Ukrajině minimálně 74 vojáků. Přitom během obou čečenských válek tato jednotka přišla jen o 11 příslušníků. Výsledkem bylo, že už v květnu měly elitní oddíly podle některých ruských vojenských odborníků sotva čtvrtinu původního stavu.