Spojené státy se již téměř dva roky snaží přijít na to, jak se dostal do světa koronavirus SARS-CoV-2, který způsobil pandemii covidu-19. Z celkem osmi zapojených vládních organizací teď jedna – ministerstvo energetiky – změnila názor a tvrdí, že nejpravděpodobněji šlo o únik z laboratoře v čínském Wu-chanu. Podle deníku Wall Stret Journal to uvádí nová utajená zpráva pro Bílý dům a některé kongresmany.

Další čtyři agentury se přiklání k přírodnímu původu a dvě jsou nerozhodnuté, jen FBI byla už dříve pro laboratorní únik. Pod ministerstvo energetiky ale spadají americké národní laboratoře, včetně těch, jež se zaměřují na pokročilý biologický výzkum. Jeho názor má tak mezi sedmi dalšími pátrajícími organizacemi značný význam.