Když jí muž oznámil, že hodlá kandidovat na prezidenta, netvářila se zrovna nadšeně. Za sebou měla operaci zhoubného nádoru štítné žlázy, a tak trochu se těšila, že si po návratu z Belgie, kde Petr Pavel pracoval jako předseda Vojenského výboru NATO, společně odpočinou. Místo toho se rozjela náročná kampaň, která skončila po více než roce úspěšně. Eva Pavlová se tak za pár dní stane oficiálně první dámou České republiky.

Plánuje se zaměřit na problémy, které ji samotnou v životě potrápily: rozvody, život samoživitelů i onkologické nemoci. Zvažuje založení nadace, chystá stěhování a doufá, že se jí podaří být aktivní první dámou. Při rozhovoru s HN je patrné, že jí mediální pozornost není zrovna příjemná, a sama hned v úvodu přiznává, že v první řadě se chce poprat s trémou.

Připravujete se už nějak na roli první dámy?

Zatím nic takového neprobíhá, ale chystám se na něco, co bych nazvala přípravou na práci s médii, protože mi to moc nejde. Nebyla jsem zvyklá mediálně vystupovat, a ne vždy nacházím tu správnou formu, jak se vyjádřit. A navíc mám trému, což mě hrozně blokuje. Takže jsem si našla koučku, která by mi od té trémy trochu odpomohla. Jinak se věnuju dohánění toho, co jsem nestihla kvůli kampani. Třeba mám doma hromadu prádla, které musím vyžehlit, snažím se častěji navštěvovat svou matku a vnoučata.

Ochranku zatím, jak vidíme, nemáte.

Tu má jen manžel, já až po inauguraci. Jistá bezpečnostní opatření se zatím vztahují k našemu domu.