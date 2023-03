Naše krytí prasklo vinou manželčina faux pas hned ze startu. „Jedno malé,“ objednává žena. „Malé nemáme,“ odvětí korpulentní německá hostinská. „Tak velký ležák,“ zkouší to manželka znovu. „Ležák nemáme. Jen rauchbier do půllitru,“ dostává se jí odpovědi. Skutečnost, že obsluha evidentně zvyklá na podobně „blbé“ objednávky považovala za nutné uvést objem čepovaného nápoje v litrových jednotkách, definitivně potvrdila, že jsme navzdory němčině byli nezvratně prozrazeni coby místních zvyklostí

neznalí turisté.

V Bambergu totiž nepijí pivo z půllitrů, ale ze džbánů zvaných seidla. To už v minulosti vedlo k oplétačkám s Rakušany, kteří si také rádi dají seidel piva. V jejich případě tím však nemyslí půllitr, ale právě malé pivo, které tady, v nejznámějším bamberském pivovaru Schlenkerla,

jak už víme, nečepují. V případě zájmu o velké pivo by si naopak ve Vídni objednali krügel,

což by prošlo i v Česku.