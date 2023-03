Budoucnost hnědouhelné těžby v Dole Bílina skončí u soudu. Ekologická organizace Greenpeace, která proti využívání uhlí dlouhodobě bojuje, chce napadnout zatím nepravomocné rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Mostě. Ten firmě Severočeské doly, patřící pod ČEZ, povolil prodloužit těžbu v Bílině až do roku 2035. Firma o prodloužení o pět let požádala loni v prosinci. Znamenalo by to vytěžení dalších 150 milionů tun uhlí, jež by využily tuzemské teplárny.

Nynější rozhodnutí neznamená překročení těžebních limitů, které v roce 2015 stanovila pro Bílinu vláda Bohuslava Sobotky. Už tehdy je kabinet posunul za původní hranice schválené v 90. letech. Za nynějšími limity stále leží nevytěžené území o rozloze 5,5 kilometru čtverečního. V Bílině je tolik zásob uhlí, že by se tu teoreticky mohly dobývat až do roku 2050. Uhelná komise předloni doporučila jako termín odchodu od uhlí rok 2038.