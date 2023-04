Týden předtím, než v tchajwanské Tchaj-peji přistála velká česká delegace, ukázala místní armáda devět nových modelů vlastních bezpilotních letounů, tedy dronů. Byly mezi nimi jak „létající granáty“ určené například k likvidaci tanků, tak i průzkumné stroje. Šlo o první výsledek vládou loni vyhlášeného programu, který měl za úkol urychleně vyvinout a začít vyrábět tisíce takových strojů jako součást obrany pro případ invaze ze strany pevninské Číny.

Tchajwance inspirovalo použití dronů v ruské válce na Ukrajině a nyní hledají spojence, kteří by jim pomohli prototypy co nejrychleji dovyvinout a začít sériově vyrábět. Potřebují přitom součástky i systémovou integraci dronů. A návštěva zástupců českých firem na Tchaj-wanu ukázala, že Česko by se takovým spojencem mohlo stát.