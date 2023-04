Skupina Allwyn, do které koncentruje svá hazardní aktiva KKCG miliardáře Karla Komárka, by mohla získat další zahraničí úlovek. Podle deníku Financial Times plánuje podat nabídku na odkup majoritního podílu ve společnosti Premier Lotteries Ireland (PLI), provozující národní loterii v Irsku. Pro Komárka by to nebyl první tah v regionu. Allwyn už loni získala licenci na provoz loterie ve Velké Británii, když spolkla téměř za tři miliardy korun společnost Camelot.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se