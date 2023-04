Už je to tady, lidstvo se začalo bránit umělé inteligenci. Tato nová technologie na nás vlétla rychlostí uragánu a my jsme stihli být během několika měsíců nejdříve nadšeni z toho, co všechno umí, pak fascinováni tím, že vlastně netušíme, jak „myslí“, a nakonec vyděšeni, že nás zničí. Už si píšeme sáhodlouhé seznamy profesí, ze kterých nás vystrnadí. Začíná to být s umělou inteligencí docela vážné. Jedno dlouhé chatování s AI už dokonce skončilo sebevraždou.

Ale podle posledních zpráv se zdá, že to té umělé inteligenci nechceme jen tak ulehčit.