Umí programovat, psát básně i kreslit jako Van Gogh a v některých českých firmách už nahrazuje marketéry. Umělá inteligence je tady a vyvolává nejen nadšení, ale také obavy. Poslední studie naznačují, že zásadně promění pracovní trh, a západní státy se začínají obávat možných bezpečnostních rizik. Itálie jako vůbec první země o víkendu svým obyvatelům zakázala přístup k inteligentnímu chatbotovi ChatGPT kvůli chybějícím kontrolám věku uživatelů a „neopodstatněnému“ shromažďování jejich osobních dat. Podobný krok nyní podle agentury Reuters zvažují i regulátoři v Německu.

Rychlé tempo vývoje AI v posledních měsících zřejmě vyděsilo také miliardáře Elona Muska. Ten koncem minulého týdne prostřednictvím otevřeného dopisu vyzval spolu s dalšími technologickými lídry a akademiky k pozastavení vývoje AI. Pauza by měla trvat minimálně šest měsíců, což by zákonodárcům a regulačním úřadům dalo šanci možné dopady umělé inteligence prozkoumat a připravit právní mantinely pro její bezpečné fungování. Týkala by se přitom pouze výzkumu jazykových modelů silnějších než v současnosti nejpokročilejší GPT-4.

Musk možná výzvou sleduje jenom své vlastní zájmy (ChatGPT v minulosti kritizoval jako příliš liberální a oznámil plány na vývoj vlastního chytrého chatbota), k jeho petici se nicméně připojily tisíce lidí z celého světa – včetně několika Čechů. Mezi nimi je například Petr Baudiš, spoluzakladatel start-upu Rossum AI, který se věnuje digitalizaci firemních dokumentů, nebo vědec Vít Janiš z Mendelovy univerzity, který se umělou inteligencí zabývá už zhruba dvacet let. Například Michal Pěchouček, šéf Centra umělé inteligence na ČVUT a technický ředitel společnosti Gen (dříve Avast), ale v komentáři pro HN uvedl, že ačkoliv s poselstvím petice souhlasí, nedává jí velké šance na úspěch. HN proto nyní signatáře spolu s dalšími českými zástupci technologických firem a odborníky na umělou inteligenci oslovily s otázkou, zda a proč by se lidstvo mělo snažit vývoj AI zarazit.