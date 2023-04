Zásadní jsou pro mě nové vzdělávací programy, říkal Vladimír Balaš, když se před necelým rokem stěhoval na ministerstvo školství. Dokument, který říká, co mají žáci deváté třídy přesně umět, už měl být hotový loni v létě. Nyní měl jít do finále. Jenže to se nestalo. Práce na rámcových vzdělávacích programech se v podstatě zasekly. A Balaš je už dodělat nestihne, kvůli zdravotním problémům na ministerstvu školství končí. Na jeho místo nominuje hnutí STAN ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN).

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se