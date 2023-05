Sehnat kuchaře je pro české restaurace čím dál těžší. Po pandemickém odlivu v gastronomickém odvětví stále chybí zhruba 10 tisíc pracovníků. Restaurace si tak musí vystačit s menším, ale o to vytíženějším personálem. Provozovatelé situaci nyní začínají řešit tím, co spousta z nich řadu let hlasitě odmítala. Podle dodavatelů v mnohem větší míře nakupují a zákazníkům nabízí polotovary a předpřipravené produkty všeho druhu – od polévek z předloupané a předkrájené zeleniny až po hotové hamburgery či mražené pizzy a dorty.

