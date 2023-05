Po roce a půl v čele ministerstva pro místní rozvoj přichází Ivan Baroš (Piráti) se svojí vlajkovou lodí. Od nástupu do úřadu plánuje prosadit zákon o podpoře bydlení, který by měl pomoci více než milionu Čechů ohrožených bytovou nouzí. Veřejnosti jej hodlá představit v polovině května. Zároveň připravuje programy, které mají podpořit výstavbu dostupných nájemních bytů. Celkem by v nich mělo být až 20 miliard korun, přičemž 11 miliard poskytne stát formou dotací a úvěrů, zbylých devět mají dodat soukromníci, kteří budou chtít byty stavět.

V praxi by to vypadalo například tak, že pokud město bude mít nevyužívanou budovu, může si ji se státní finanční pomocí opravit samo. Druhou možností je domluvit se s developerem, který by na místě chtěl stavět také. Pokud mu stát z nových programů poskytne peníze, bude muset část bytů poskytnout nájemníkům, které vybere město. Na zbytku pak může vydělávat.

Máme skutečně problém s dostupností bydlení?

Je zřejmé, že krize dostupnosti bydlení v České republice se v souvislosti s válkou na Ukrajině a ekonomickou situací domácností zhoršuje ještě výrazněji než dříve. Ale krize probíhá už desítky let a systémově to nikdo neřešil. Pokusy tu byly, ale zaměřené spíše na sociální bydlení. A naopak řada kroků na úrovni obcí šla proti směru dostupnosti bydlení, například privatizace. V důsledku toho máme v Česku mix, kde 80 procent tvoří bydlení vlastnické a pouze 20 procent nájemní, což má přímý dopad na ceny nájemního bydlení.

Čím to chcete změnit?

Pracujeme s daty a provádíme analýzy, abychom našli řešení, které ale nebude univerzální pro každého člověka na trhu s bydlením. Někteří lidé preferují vlastnické bydlení, chybí však iniciativa obcí v oblasti nájemního bydlení. Spouštíme sérii opatření, zákonů a nástrojů, které souhrnně nazýváme „Bydlení pro život“. Cílí na konkrétní problémy, ať už prostřednictvím změny zákona nebo poskytováním know-how obcím, které se rozhodnou řešit situaci s bydlením.