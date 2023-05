Cyklus zvedání sazeb se u hlavních centrálních bank blíží do finále. V případě amerického Fedu existuje značná šance, že úroky již neporostou, maximálně zůstává ve hře „hike“ na červnovém zasedání. ECB může zvyšování sazeb ukončit již během letních měsíců. Nicméně investoři stále mylně sází na přílišnou benevolenci centrálních bankéřů.

Burziáni počítají s variantou, že do konce roku americká centrální banka sníží úroky trojnásobně. K prvnímu „cutu“ by měla přistoupit již v září. Přestože se o kolektivní moudrosti trhů takřka nepochybuje, v realitě nastávají poměrně často momenty, kdy globální investoři propadnou mylným očekáváním.

Předpoklad rychlého snižování úroků vychází z hysterie, která prostupuje bankovním sektorem v USA. Řízené převzetí regionálního domu First Republic opět vyvolalo obavy o zdraví menších bank. Vkladatelé začínají mezi peněžními ústavy více rozlišovat a pokračuje migrace depozit od regionálních do gigantických bank typu JPMorgan. Proto nelze vyloučit masivní exodus střadatelů z dalších finančních domů, což by mohlo způsobit jejich kolaps.

Správci peněz tak doufají, že Fed pod tlakem hrozící destabilizace finančního systému raději sáhne k nižším sazbám. Jde však spíše o zbožné přání, které postrádá oporu v realitě. Šéf Fedu Jerome Powell jednoznačně řekl, že redukce úroků není na pořadu dne. Oficiální projekce centrální banky naznačuje, že terminální sazba zůstane do konce roku nezměněná. Sedmdesátá léta nabízejí důrazné varování: tehdejší předčasné uvolňování politiky způsobilo opětovné zrychlení cenové dynamiky a výsledkem bylo katastrofální uvolnění inflačních očekávání.

Jediným scénářem, který by Fed namotivoval k agresivnějšímu uvolňování, je příchod hluboké recese. Taková varianta však podle příchozích dat není pravděpodobná. Úroky tak zůstanou v restriktivním pásmu déle, než se nyní trhy domnívají. Investoři si postupně uvědomí, že Fed nekapituluje. Toto vystřízlivění se promítne do vyšších dluhopisových výnosů a poklesu kurzů globálních akcií.