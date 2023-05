Neschopnost Spojených států platit dluhy je pro finanční trhy něco nepředstavitelného. Proto jen náznak, že k takovému scénáři může dojít, vyvolává mezi investory napětí. A nyní začínají zažívat déjà vu roku 2011, kdy se jen o několik desítek hodin podařilo vyhnout finanční krizi. I to tehdy stačilo k propadu cen akcií o pětinu. Přinášíme proto odpovědi na otázky, co se děje, zda mohou USA skončit v bankrotu a co čekat od trhů.

