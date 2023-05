Z průzkumu, který vedla nadnárodní personální agentura Randstad, vyplývá, že téměř pětina českých zaměstnanců nedávno změnila zaměstnání a další pětina plánuje změnu zaměstnání v nejbližších šesti měsících. Důvod je přitom velmi jednoduchý, jsou to nízké mzdy a naopak rostoucí životní náklady, což uvedla téměř polovina zaměstnanců.

Lidé k hledání práce nejčastěji využívají kariérní webové stránky společností a také osobní kontakty. Zdá se přitom, jako by čeští zaměstnanci neměli dostatek sebevědomí či nevěřili ve schopnosti svého zaměstnavatele. Raději hledají práci jinde, než aby zažádali o zvýšení mzdy u stávajícího zaměstnavatele.

Druhým nejčastěji uvedeným důvodem je obdržení nabídky, která se nedá odmítnout. Neděje se to ve skutečnosti tak často, a pokud ano, jde především o záměr zaměstnavatele zlákat talentovaného kandidáta z jiné společnosti. Situace na trhu je taková, že se firmy o kvalifikované zaměstnance přetahují, nabídnou proto vytipovanému profesionálovi vyšší mzdu, která mu má pomoct rozhodnout se v jejich prospěch. Riziko přitom bere na sebe především uchazeč o práci.

Další z nejčastěji uváděných důvodů k odchodu od zaměstnavatele je neméně zajímavý. Zaměstnance mrzí nedostatek příležitostí ke kariérnímu růstu, což je důvodem k odchodu přibližně pro každého čtvrtého člověka dotázaného v průzkumu (24 procent) a zaměstnavatelé jsou v tomto ohledu hodnoceni nejhůře ze všech faktorů. Ačkoliv se nejedná o faktor, který by byl považován za hlavní atribut ideálního zaměstnavatele, je to něco, co se firmy mohou snažit zlepšit.

Randstad employer brand researc Personální společnost Randstad už od roku 2000 mapuje, co zaměstnance v 32 zemích Evropy i mimo ni nejvíce motivuje a co je pro ně důležité při výběru zaměstnavatele. Průzkum Randstad employer brand research má dvě části. Ta první se zaměřuje na preference českých zaměstnanců, druhá část zjišťuje, které společnosti na trhu jsou atraktivní pro kandidáty a dotazovaní by si je případně zvolili za svého zaměstnavatele. Letošního ročníku se zúčastnilo 4836 respondentů a sběr dat proběhl v lednu 2023. Sedmdesát procent respondentů je ve věku 25 až 54 let, což je aktivně pracující skupina na trhu. Průzkum probíhá napříč celou Českou republikou.

Dojíždění do práce je problém

Nemateriální benefity jsou podle průzkumu agentury Randstad o něco méně důležité než ty materiální, nicméně je většina oslovených zaměstnanců v jistém měřítku za významné pokládá. „Zaměstnavatelé by se měli při náboru nových talentů určitě snažit informovat o všech benefitech, které jejich společnost může zaměstnancům poskytnout. Potenciální kolegy to rozhodně zajímá, přitom rozdílné věkové skupiny mají různé preference u benefitů, proto doporučujeme u nabídky na žádné z nich nezapomenout,“ vysvětluje Martin Jánský, generální ředitel personální agentury Randstad ČR.

Nepřehlédnutelná změna by tu ale byla: letos došlo k změně v rámci prvních pěti pozic nejdůležitějších faktorů. Lokalita, tedy vzdálenost zaměstnavatele od místa pracovníkova bydliště, je pro Čechy letos o něco důležitější než loni. Znázorňuje to přesun tohoto faktoru o jednu příčku nahoru. Jako důvod zaměstnanci uvádějí především zvyšující se náklady na dopravu a pohonné hmoty. Velmi důležitým argumentem je pro tázané i nechuť trávit mnoho času na cestě do práce a zpět.

Každý může přinést něco originálního

Stejně tak jako finanční zdraví firmy, jehož vysoké hodnocení znamená obrovskou důležitost na stupnici zaměstnavatelů, jsou velmi frekventovanými také diverzita a inkluze. Dle nejnovějšího průzkumu Randstad employer brand research dokonce tři ze čtyř zaměstnanců očekávají od svého zaměstnavatele nějakou formu podpory v oblasti diverzity a inkluze, případně duševního zdraví a pohody. Výsledky ukazují, že brát v potaz jinakost kolegů, jejich originalitu a unikátní přínos do pracovního týmu je pro mnohé oslovené tím nejdůležitějším, přičemž každý pátý zaměstnanec uvedl, že by byl raději nezaměstnaný, než aby pracoval pro firmu, která není v souladu s jeho osobními hodnotami. Především jsou tyto dva pojmy spojovány s mladšími uchazeči o práci, kdy 50 procent osob ve věku 18 až 24 let očekává, že jejich zaměstnavatel bude aktivně podporovat právě diverzitu a inkluzi. „V příštích letech lze očekávat nárůst významu této oblasti, a zaměstnavatelé by si proto rozhodně měli připravit strategie a politiky,“ komentuje současné a nadcházející trendy Martin Jánský.

Jedenačtyřicet procent zaměstnanců v průzkumu považuje za důležité pracovat ve společnosti, která aktivně podporuje rovnost, rozmanitost a začlenění, v tomto názoru převládají nejen mladí zaměstnanci (18 až 24 let), ale také ženy. Třetina pracovníků považuje za důležité duševní zdraví a pohodu (30 procent), přibližně každý pátý dotazovaný (až 21 procent) by zašel tak daleko, že by raději byl nezaměstnaný, než aby pracoval pro společnost, která není v souladu s jeho hodnotami.

