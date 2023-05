Česká koruna je v posledních dnech pod tlakem. V pátek se pohybovala kolem hodnoty 23,70 eura. Na vině je na prvním místě globální prostředí, ve kterém se v posledních seancích daří americkému dolaru. Co se děje?

Dalo by se říci, že na první pohled je to příznivá zpráva – šance na dohodu ohledně navýšení dluhového stropu v USA rostou. Prezident Joe Biden, stejně jako šéf republikánů v Kongresu Kevin McCarthy, hovořil v posledních dnech o tom, že je taková dohoda blízko. V reakci na to šly sice vzhůru americké akcie, což bývá častokrát pro středoevropské měny pozitivní impulz, spolu s nimi se tentokrát vydaly na cestu vzhůru i americké výnosy.