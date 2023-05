Inflace postupně ztrácí dech. Podíl spotřebního koše, u kterého meziměsíční anualizovaná změna cen přesahuje dvě procenta (číslo vyjadřuje, jaký by byl meziroční růst cen, pokud by meziměsíční inflace byla stejná po 12 měsíců), spadl z téměř 90 procent v létě 2022 pod 50 procent v dubnu 2023. Dobrou zprávou je, že v příštích měsících by cenové tlaky měly dále zvolňovat díky kombinaci utlumené poptávky a poklesu inflace ve výrobě vedoucí k nižším nákladům.

Nutno ale upozornit, že na druhé straně narůstají mzdové náklady, a to napříč odvětvími. Otázkou je, zda se tento vývoj na trhu práce posléze přelije do vyšší inflace. Analýza Evropské komise upozorňuje, že tomu tak nemusí nutně být. Argumentuje, že pokud solidní ziskovost firem „absorbuje“ vyšší mzdové požadavky, nemusely by mzdy vést k vyšší inflaci. Problém ale je, že i kdyby došlo ke snížení míry zisku na úkor růstu mezd, tak by se nevyřešil z dlouhodobého pohledu proinflační tlak ze strany trhu práce, kdy růst nominálních mezd převyšuje růst produktivity práce.

Inflaci ovlivní také plánovaná konsolidace veřejných financí, jež půjde dle četných doporučení z jedné třetiny skrz příjmy a ze dvou třetin skrz výdaje. Z makroekonomického pohledu se jedná o protiinflační dopad z titulu vyšších daní a nižší spotřeby vlády. Z technického pohledu ale změny v sazbách nepřímých daní (DPH a spotřební daně) index spotřebitelských cen jednorázově zvýší. Primární efekt součtu změn DPH by měl jít proti inflaci, především skrz zlevnění potravin a bydlení. Nicméně u spotřební daně na tabák a alkohol bude primární efekt proinflační a ve výsledku převýší efekt změn sazeb DPH.

Kromě dopadu do inflace zasáhne plánovaný balíček také výkon ekonomiky. Jak předchozí odstavec naznačuje, prvotní efekt bude pravděpodobně negativní kvůli poklesu domácí spotřeby. Ovšem z dlouhodobého pohledu může být snížení výdajů státu v rámci stabilizačního balíčku pro ekonomický růst pozitivní. Historicky se tak stalo například v Irsku či Dánsku v 80. letech minulého století, kdy byly škrty v rozpočtu následovány nárůstem spotřeby vůči HDP.