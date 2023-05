Takový chaos ani učitelští matadoři nepamatují. Rodiče si berou dovolenou a obíhají školy, kde stojí několikahodinové fronty. A školy obvolávají přijaté studenty, kteří jim říkají, že už se zapsali jinde. Konec přijímacího maratonu přitom ještě není v dohledu, někteří studenti se verdikt dozví až během dvou týdnů.

Politici se shodují, že tohle musí skončit. Slibují, že systém digitalizují a studenti si budou moci vybírat v prvním kole mezi více školami, kterým dají preference. Jenže ani to zřejmě stačit nebude – skutečně silné populační ročníky teprve přijdou a zavést příslušná opatření nějakou dobu potrvá. „Mohu říci, že o tisíc bude navýšena kapacita za dva roky, kdy budou také silné populační ročníky. Příští rok to ale nestihneme,“ říká pražský radní pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda (STAN).

Co uděláte proti tomu, aby tenhle chaos už rodiče nemuseli zažít?

Musíme digitalizovat. To je jediná možnost, rodiče dají dopředu své preference škol a tím odpadne šílené řízení se zápisovými lístky a vyhodnocováním. My jako zřizovatel pak konečně budeme mít data o tom, co žáci preferují. Dosud nám totiž chybí. V Praze je podle dat Cermatu větší přetlak na střední průmyslové školy, ale my nevíme, jestli je to větší zájem, nebo jestli je to taktizování. Ale pokud budou tři nebo pět přihlášek, bude se taktizovat až s tou poslední. A když budou přijímačky digitální, systém hned vyhodnotí, že se žák nedostane na první, ale už vidí, že se dostal na druhou, kterou měl v seznamu. Zbyde daleko menší skupina žáků, která se nedostane nikam, a my to okamžitě uvidíme.