Na Pražském hradě se diskutuje o tom, že by skončila dosud výlučná pravomoc prezidenta jmenovat členy vedení České národní banky. Je k tomu potřebná změna ústavy a navrhnout by ji měla vláda. Důvod pro zásah do ústavy je nasnadě: jmenování nových členů bankovní rady bývalým prezidentem Milošem Zemanem.

Jmenování nového guvernéra Aleše Michla, proti kterému ostře protestoval jeho předchůdce Jiří Rusnok, vedlo okamžitě k prudkému propadu kurzu koruny. Centrální banka proti tomu musela dokonce intervenovat.

Hrátky kolem očekávaného jmenování a následného nejmenování prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého guvernérem centrální banky (místo něj dnes sedí v radě bývalá hlavní analytička komory Karin Kubelková) připomínaly hru kočky s myší, a ne důstojný výběr. Vladimír Dlouhý záhy po svém nejmenování bez vysvětlení opustil sbor poradců prezidenta. A i když posléze tvrdil, že by byl na guvernéra stejně příliš starý, určitou pachuť v něm nedůstojný postup Miloše Zemana bezpochyby ponechal.