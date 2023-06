Už za dva týdny budou poslanci rozhodovat o tom, zda umožní výrazně většímu množství kamionů než dosud jezdit po silnicích i v neděli odpoledne. A o letních prázdninách také v pátek navečer a v sobotu dopoledne. Tedy v dobách, kdy je zejména na hlavních tazích velmi silný provoz. Ústupek kamionové dopravě navrhuje poslanec vládní ODS Stanislav Blaha, který je zároveň starostou Uherského Hradiště a zastupitelem Zlínského kraje.

Podle Blahova návrhu by mohli na dálnice a silnice první třídy v neděli odpoledne ti řidiči, kteří potřebují dovézt zboží do cíle v Česku a následně pak bez nákladu dojet do místa bydliště řidiče nebo sídla či provozovny dopravce.