Před měsícem navštívil naši republiku Magnus MacFarlane-Barrow, který založil Mary’s Meals, organizaci, která krmí miliony dětí. Bez jeho pomoci by tyto děti trpěly hladem a byly by v konstantním ohrožení života.

V tomto bídném stavu, kdy se žilo z ruky do úst a kdy neustále hrozil hladomor, žilo lidstvo po většinu svého času. Smůla při lovu, útoky nepřátel, nepřízeň počasí, příliš studená zima, špatná úroda, útoky škůdců, morové rány, svévole silnějších, různé nemoci či následky zranění… To vše ohrožovalo nás lidi po desítky tisíc let. Drtivá většina ekonomiky a lidské práce byla plně zaměstnána udržováním těla při životě: zemědělstvím. Zemědělství tvořilo různými akademickými odhady přes osmdesát procent HDP. Žili a umírali jsme s přírodou, podle úrody. Naší největší a konstantní starostí bylo získat denně dostatek jídla a tepla pro sebe a pro své děti. Taková byla ekonomie těla.