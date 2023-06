Příští týden začnou poslanci debatovat a následně rozhodovat o tom, zda vpustí stovky náklaďáků na české dálnice a silnice první třídy o víkendových špičkách. Kamiony aktuálně nemůžou na hlavní tahy v neděli a o svátcích mezi 13. a 22. hodinou, o letních prázdninách navíc ještě v pátek od 17 do 21 hodin a sobotu od 7 do 13 hodin. To by se ale v době, kdy Česko zatím nemá dokončenou základní dálniční síť a doprava na tazích do velkých měst kolabuje, mohlo změnit.

Poslanec Stanislav Blaha z ODS, který je i místopředsedou poslaneckého podvýboru pro dopravu, s podporou ministra dopravy Martina Kupky ze stejné partaje navrhuje, aby byli z nynějšího zákazu vyňati ti řidiči, kteří končí svou jízdu v Česku. S nenaloženým kamionem by se následně mohli i vrátit do místa bydliště nebo sídla zaměstnavatele. Logicky vyvstává otázka, jak se ústupek kamionové dopravě, pokud v červnu sněmovnou projde, bude kontrolovat. Už nyní se zákazy často obchází a policie prý více kontrol nestíhá.