Převaluji v paměti a nejsem si schopen vybavit dobu, kdy by Evropa byla tak jednotná, jako je teď. A to díky Putinovi a jeho hloupé a tupé válce. Je to de facto od začátku válka proti Rusku. Kolega Ondřej Houska má pravdu: Putin by si zasloužil medaili nejen za sjednocení Evropy, ale také za rozšíření NATO a za to, že si Západ našel svého nepřítele, a tím i svého ducha, svůj smysl.

Najednou se ukázalo, že veškeré brojení za liberální demokracii a proti totalitě nebylo jen pouhé stavění strašáků, které myslitelé postavili jen proto, aby se měli před čím bránit. Totalita není papírový strašák, totalita je skutečná, lidské životy vraždící entita. Na naší Zemi je zlo, jsou zde velmoci zla, kterým vadí svoboda a prosperita lidí. A toto zlo se v naší době ztělesnilo do Ruska. Vyhozením Kachovské přehrady dalo najevo (už pokolikáté?), jak je mu vše jedno a že je klidně schopno nasadit zbraně hromadného ničení.