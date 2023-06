Na divoké jízdě ceny akcií vlajkové lodi a největší firmy pražské burzy, firmy ČEZ, není znepokojující netransparentnost kroků členů vlády, které s tím mohou souviset. Pokles ceny ČEZ spojený se sestupem cen energií k „předválečným úrovním“ se dal čekat a akcie jsou ve srovnání s minulými lety stále vysoko. To, co je znepokojující, je, co a proč se s akciemi ČEZ vlastně děje.

Především, těžko se chápou výroky našich nejvyšších politiků o tom, že „není správné, když nemá stát žádný vliv na energetickou infrastrukturu“. Stát má na ni ale zcela zásadní vliv. Stát je zákonodárcem, který nejvyšší pravidla nastavuje (v energetice podrobněji než jinde). Část infrastruktury (třeba přenosovou soustavu elektřiny) přímo vlastní a distributory energií, neb jsou oligopolem, striktně reguluje. Stát také určuje pravidla pro obchodníky a dohlíží na ně. Mimo to podporuje, často velmi razantně, výstavbu nových zdrojů (třeba lex Dukovany, podpora OZE), a samozřejmě určuje pravidla obchodování (OTE)…

Toto označit za „žádný vliv“ snad musí být omyl. Ale zdá se, že části politiků ani tento vliv není dost. Pozoruhodné přitom je, že není jasné, nebo to aspoň nikdo doposud jasně nezformuloval, kde a proč by se měl vliv státu zvýšit.