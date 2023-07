Jihočeský závod Bosch v Českých Budějovicích se pyšní čtvrtinou zaměstnanců pracujících ve vývoji. V českém autoprůmyslu je to nevídaná statistika. Celá německá skupina Bosch se ale intenzivně připravuje na příchod nových forem mobility a s Českem počítá. Například do závodu v Jihlavě se přesouvá výroba elektrických motorů, v jižních Čechách se investuje do vodíku. Bosch se ale také zabývá tím, že jeho byznysovým partnerům přestává stačit klasická kalkulace v eurech. Ptají se, kolik je obchod bude stát gramů oxidu uhličitého (CO 2 ). „Firmy se tak připravují na to, že v budoucnu to po nich budou vyžadovat koncoví zákazníci, legislativa nebo banky,“ říká v rozhovoru pro HN reprezentant skupiny Bosch pro Česko a Slovensko Milan Šlachta.

Loni jste v Česku navýšili obrat o 1,8 procenta na 19,2 miliardy, kdy největší díl tvořil byznys v autoprůmyslu. To se ne každému v českém automotive podařilo. Co to vypovídá o trhu?

Hlavní zpráva je, že se v roce 2022 automobilový průmysl plně nedal dohromady, výrazněji se nezlepšila situace s dodávkami dílů a polovodičů. Stále jsme na úrovni roku 2021 a pod úrovní standardu. Na konci roku se už situace zlepšovala, ale myslím, že na předcovidová čísla se to bude vracet pomalu. Celý autoprůmysl současně prochází transformací, významnou roli hraje inflace a kupní síla zákazníků. Už se asi nikdy nebude prodávat tolik aut, jako se prodávalo dříve. Bosch z této situace přesto vychází úspěšně. Letos vidíme v našich závodech v Českých Budějovicích a Jihlavě výrazný nárůst obratu a slibujeme si ještě lepší výsledek než loni.