Byl a stále to je motor českého průmyslu. Jestli ale není přímo zadřený, tak minimálně zakuckaný ano. V páteři české ekonomiky se stupňují hlasy, že zemětřesení v domácím autolandu je na spadnutí, a lidé z oboru varují, že ještě letos přijdou krachy firem. Především menších dodavatelů. Některé už trápí nedostatek cash flow, automobilky jim navíc stále ruší některé objednávky kvůli nedostatku jiných dílů a dodavatelské firmy tak nemají pro koho vyrábět. Zároveň se vyostřují vztahy mezi dodavateli a automobilkami, hrozí se právníky a zavřením výroby.

Současné pnutí potvrzuje i šéf automobilové divize holdingu Koh-i-noor Robert Záboj, který má pod sebou čtyři závody specializující se na výrobu plastových forem. Ty dodává převážně do automobilového průmyslu, od kterého se ale čím dál více snaží odpoutat. Jeho budoucnost nevidí příliš růžově a nadějně.

Inflační tlaky jsou pro dodavatele neúprosné, zdražuje jim vše. Od energií přes materiál až po pracovní sílu. Automobilky navíc často nejsou ochotné přistoupit na zvyšování předem domluvených cen. „Buď se vám podaří alespoň část nákladů promítnout do prodejních cen, nebo ne. Pak je to ale sebevražda a nemáte šanci přežít ani rok,“ říká v rozhovoru pro HN Záboj z nástrojářské skupiny Koh-i-noor Machinery.

Jak náročné je nyní podnikat v automotive?

Velmi, a to na všech frontách. Je to boj o přežití a bude hůř. Často se o Česku mluví jako o montovně a hodně domácích firem v automotive tak opravdu funguje. Konkrétně naši firmu bych za montovnu ale nepovažoval, máme vlastní konstrukci i vývoj. Nejhorší je teď tlak na cenu od automobilek a ten je opravdu enormní. Do cen, za které výrobek požadují, se jednoduše nedá vejít. Za takové ceny nejde udržet provoz při životě. Firmám tak nezbývá nic jiného, než že si musí výrobu některých nástrojů zadávat do Číny a pak vrátit výrobek do Česka na dopracování. Ten, kdo by formy vyráběl jen v Česku, by skončil v červených číslech.