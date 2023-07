Zatímco lidé na pandemii a s ní spojená omezení rychle zapomínají, realitní trh dopady covidových let stále cítí. Znát je to hlavně u kanceláří. S tím, jak si zaměstnanci zvykli na práci z domova, jsou kancelářské budovy prázdnější než dříve. Firmy se zároveň snaží ušetřit a zmenšují pronajaté prostory. To bude mít vliv na hodnotu budov, která by podle aktuální studie poradenské společnosti McKinsey měla výrazně klesnout.

V McKinsey se zabývali vývojem na trzích v devíti světových metropolích typu New York, Londýn nebo Peking do roku 2030. Předpokládají přitom dva scénáře. V prvním poptávka po kancelářských prostorech klesne ve srovnání s rokem 2019 o 13 procent, ve druhém pak dokonce o 36 procent. Důvodem je právě přechod na takzvaný hybridní model práce, tedy stav, kdy zaměstnanci část týdne pracují z domova.