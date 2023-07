Německo čelí hospodářskému útlumu. Jeho hrubý domácí produkt od loňského října do konce letošního března zaznamenal dvakrát po sobě mezičtvrtletní pokles, s napětím se teď očekávají statistiky za duben až červen. Na celé situaci by nebylo nic neobvyklého či dramatického, kdyby se rýsoval obrat k lepšímu. Ale je to přesně naopak. Optimistické prognózy vládních i privátních ekonomů, které zazněly během prvních jarních měsíců, vzaly zasvé. Vystřídaly je vážné obavy, že největší hospodářství Evropské unie, kam směřuje skoro třetina českého vývozu zboží, se jen tak nevzpamatuje. Může přitom dále klopýtat ještě několik let.

Země nezažívá pouze vysokou inflaci a citelně oslabující kupní sílu domácností, problémy jsou mnohem hlubší. Drahé energie, palčivý nedostatek pracovních sil spojený s dlouhodobě neuspokojivým demografickým vývojem, dále nedostatečné investice do modernizace výrobních kapacit i infrastruktury a také obludná byrokracie.

Časopis Politico tuto směsici faktorů nazývá „toxický koktejl“. „Německé firmy se probudily do drsné reality. Mnohé z těch velkých jdou se svými investicemi tam, kde na ně čekají šťavnatější pastviny – do Severní Ameriky a Asie,“ komentuje dění magazín.