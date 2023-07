Středomoří na meteorologických mapách dál září rudou barvou symbolizující vysoké teploty. Ty překročily již tak extrémní údaje z minulého týdne a čeká se další oteplení, vedra nově dorazila na Balkán. Nejvyšší stupeň varování před horkem v pondělí vyhlásilo Srbsko, Severní Makedonie aktivovala krizový plán na sedm nadcházejících dní. V Chorvatsku platí oranžová výstraha, nejvyšší červená bude od úterý ve Splitu. Výstrahy dál platí i ve Španělsku, kde bylo dnes 44 stupňů Celsia. V Aténách teploty mírně klesly na 36 stupňů Celsia a Akropole se opět otevřela turistům v běžných otevíracích hodinách, uvedl server BBC News.

Teploty v Madridu stoupají, ulice se vylidnily a radnice v odpoledních hodinách pozastavila úklid v metropoli. Zastavily se i čisticí vozy, které nemají klimatizaci. Úřady zřídily útočiště pro lidi bez domova v zařízení, kde obvykle přebývají ženy, které se staly oběťmi násilí.

V celém Srbsku od pondělka kvůli vysokým teplotám platí maximální výstraha. V Bělehradě do 10:00 zdravotnická záchranná služba zasahovala u 45 incidentů spojených s vedrem. Ve městě v pondělí vrcholila teplota na 38 stupních Celsia, pocitově ovšem bylo o dva stupně víc. Úřady varovaly obyvatele, aby neskákali do všudypřítomných bazénů bez předchozího osmělení a aby nepili alkohol.

Severní Makedonie aktivovala krizový plán. Lidé nad 60 let a těhotné ženy nemusejí dojíždět do práce, všichni by měli pobývat venku nanejvýš do 11:00. Úřady omezily přístup do přírodních parků a zalesněné oblasti jsou uzavřené kvůli obavám z možných požárů.

Italské úřady v pondělí vystupňovaly varování před extrémními teplotami, uvedla agentura AP. Teploty v Římě se vyšplhaly na 39 stupňů Celsia a místní i turisté se osvěžují v kašnách, píše The Guardian. Kvůli zapnutým klimatizacím a jejich zátěži pro energetickou soustavu v italské metropoli vypadával proud, píše AP.

Vlna veder, která Středozemí sužuje, do poloviny týdne zintenzivní a na některých místech pravděpodobně bude pokračovat do srpna. Upozornila na to v pondělí Světová meteorologická organizace (WMO). Na některých meteorologických stanicích v částech severní polokoule už byly zaznamenány nové teplotní rekordy a je možné, že bude dosaženo i nových národních rekordů, uvedla WMO na svých webových stránkách.

„Předpověď říká, že vedro má do poloviny týdne (19. července) zintenzivnit v částech Středomoří, včetně Řecka a Turecka,“ uvedla organizace. „Další pokračování do srpna je pravděpodobné,“ dodala WMO.

Organizace uvedla, že bude prověřovat případné nové teplotní rekordy, neboť intenzivní vlny veder zasáhly jih USA, Středozemí, severní Afriku, Blízký východ a některé země v Asii, včetně Číny.

WMO rovněž zpětně potvrdila nový rekord pro kontinentální Evropu, tedy 48,8 stupně Celsia, které byly naměřeny 11. srpna 2021 na Sicílii.

S vlnou veder se potýkají také Spojené státy americké. Na většině jejich území je v pondělí pocitová teplota vyšší než 26,6 stupně Celsia, na pětině území pak vyšší než 39,4 stupně. S odvoláním na Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA) o tom informuje deník The New York Times (NYT).

Konkrétní čísla oddělují jednotlivé rizikové stupně tepelného indexu, podle kterých NOAA vydává varování pro obyvatele. Stupeň „nebezpečí“, druhý nejvyšší ze čtyř, dnes platí pro asi 70 milionů Američanů. V úterý by v USA mělo být ještě tepleji a mírně ochladit by se mohlo do konce týdne, ačkoliv stále ne pod úroveň prvního stupně výstrahy.

Tepelný index kombinuje absolutní hodnotu teploty s vlhkostí vzduchu a je spolehlivějším ukazatelem při posuzování zdravotních rizik pro lidské tělo. Stupeň „nebezpečí“ (teploty mezi 39,4 a 51,6 stupně Celsia) v pondělí platí v částech Kalifornie a Arizony na západě USA, na východě v částech Floridy a Jižní Karolíny a ve středu pak v oblasti dolního toku řeky Mississippi a odtud na západ v Texasu a Oklahomě. Zjednodušeně lze říci, že je v USA tím tepleji, čím jižněji se člověk nachází.

Předpověď Národní meteorologické služby (NWS) naznačuje, že vlna veder se v úterý posune více do západní části USA. Nejtepleji bude stále v okolí Las Vegas, kde se i mimo Údolí smrti teploty vyšplhají ke 45 stupňům Celsia. Přes 40 stupňů bude ale také v Texasu nebo Kalifornii.

Extrémní počasí ve Spojených státech se neomezuje jen na vedra, v severovýchodních státech platí meteorologická varování před silnými dešti a bleskovými povodněmi. V Pensylvánii si bleskové povodně o víkendu vyžádaly nejméně pět životů poté, co voda smetla několik vozidel ze silnice.