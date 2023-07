Cena potravinářské pšenice je zhruba o 45 procent nižší než loni v červenci. Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha uvedl, že nyní se prodává tuna za 4500 korun. Loni byla podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) v červenci průměrná cena 8268 korun za tunu. Na stabilizaci cen se může projevit nižší sklizeň v zemích EU, která bude podle prognóz o deset procent nižší než loni, uvedl.

Průměrná cena pšenice loni překročila 8000 korun v květnu, za celý rok byla průměrná cena 7605 korun. Na úrovni pod 5000 korun za tunu se cena pohybovala naposledy v roce 2021.

Zemědělci, kteří mohou svojí úrodu uskladnit, podle Píchy s obilím neobchodují a čekají na další vývoj. „Bohužel současná situace je velice nepřehledná a ukončení obilné dohody tuto nepřehlednost umocňuje,“ doplnil. Rusko v pondělí pozastavilo svou účast na dohodě, která umožňovala i přes boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty z přístavů v Černém moři.

Již v pondělí to vedlo k růstu cen pšenice na světových burzách. V průběhu dne byl ale smazán. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal uvedl, že realizační ceny českých zemědělců jsou výrazně pod úrovní cen na burze.

Analytik investiční platformy eToro Pawel Majtkowski uvedl, že tuna pšenice na francouzské burze MATIF klesla od října 2022 o více než 30 procent. Nyní v přepočtu stojí kolem 5600 korun. Podotkl, že výkupní ceny závisí také na skladovacích a přepravních kapacitách: „Pokud jsou tyto možnosti na místním trhu omezené, cena klesá pod světovou cenu. Čím dále od exportní infrastruktury, například námořních přístavů, tím nižší je výkupní cena.“

Zemědělský svaz již dříve upozorňoval na to, že české podniky mohou mít problém uskladnit část letošní úrody. Stále totiž mají na skladech zhruba dva miliony tun obilí z loňské sklizně. Zdůvodňoval to hlavně tím, že kvůli dovozu obilí z Ukrajiny do EU se zastavil export. Pokud bude letošní úroda podle prvního odhadu ČSÚ zhruba sedm milionů tun, nemusí stačit skladovací kapacity, které jsou asi osm milionů tun.