V rámci vládou chystaného konsolidačního balíčku dojde pravděpodobně i na úpravy v oblasti zaměstnaneckých benefitů, kdy se změní daňové zvýhodnění většiny z nich. Mediální pozornost a politizace tématu se tak pochopitelně promítají do negativní nálady zaměstnanců i zaměstnavatelů. Namísto čekání se složenýma rukama však ti pohotovější mohou využít nepopulárních škrtů ke změně celého svého benefitního schématu a stát se i jako zaměstnavatelé konkurenceschopnější a atraktivnější pro své současné zaměstnance i kandidáty z trhu práce.

Nové příležitosti naznačuje například nedávný průzkum EY v oblasti odměňování a zaměstnaneckých benefitů. Podle něj si téměř 50 procent českých firem už v tuto chvíli uvědomuje nespokojenost zaměstnanců s úrovní odměňování a nabídkou benefitů. Více než 90 procent je pak ochotno uvažovat o změnách nastavení svých benefitních schémat, včetně rozšíření jejich nabídky. Na druhou stranu celé tři čtvrtiny firem jsou připraveny učinit změny pouze tehdy, pokud se tím nezvýší finanční zatížení společnosti.

Řešením může být to, co by podle více než poloviny firem zaměstnanci uvítali – posun od standardizace k personalizaci. Tedy umožnit pracovníkům nastavit si, jaké benefity a v jakém objemu v rámci jednoho balíku výhod mohou čerpat. Stejně jako se liší potřeby a možnosti flexibilní pracovní doby a home officu, tak mají zaměstnanci individuální preference v benefitech. Pro někoho je zásadní parkovací místo nebo zajištění dopravy zaměstnavatelem, jiný preferuje subvencování programů zdravotní prevence a regenerace. Někoho motivuje více asistenční služba a pojištění, jiného zase technické vybavení i pro soukromou potřebu.

Chystané úpravy v oblasti zdanění benefitů tak nemusíme vnímat jako znemožnění dodatečného odměňování. Ať už se jedná o velkého, či malého zaměstnavatele, platí, že čím pružnější, tím konkurenceschopnější. A toto pravidlo se vztahuje i na schopnost poskytovat zaměstnancům benefity.