Firmy a domácnosti v Česku si během posledních let prošly významnými společenskými i ekonomickými šoky: epidemie koronaviru, válka na Ukrajině, energetická krize, celoroční inflace přes 15 procent a také recese. Na jejich schopnosti umořovat své dluhy v bankách to ale doposud nemělo významnější vliv. Naopak. Podíl takzvaných nevýkonných úvěrů, tedy těch, jež jsou alespoň tři měsíce nesplácené, dlouhodobě spíše klesá. Experti, které HN oslovily, pro to mají několik vysvětlení. A některá z nich jsou i důvodem, proč je nyní v zemi tak draho.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se