Co byste odpověděli na zdánlivě jednoduchý dotaz: O kolik procent podle vás vzrostou ceny v následujících 12 měsících? A jakou výši inflace čekáte pro delší období? K zamyšlení je i otázka, zda by vaše odpověď náhodu nebyla jiná, kdybyste na úspěch předpovědi vsadili vlastní peníze. Proč je to důležité?

Nikdo z běžných smrtelníků přece nedokáže spolehlivě předpovídat, jak rychle ceny porostou. Centrální bankéři však nepřestávají bažit po tom, aby se dozvěděli, jakou inflaci lidé očekávají a jak se jí chtějí přizpůsobit. Tím totiž každý svým dílem ovlivní celkový ekonomický vývoj, a tedy i skutečnou míru inflace. Jenže měřit inflační očekávání běžné populace je extrémně obtížné a interpretace výsledků obvykle pesimisticky naladěných respondentů komplikovaná. Proto se centrální banky ptají specialistů, převážně ekonomů působících ve finančních institucích. A podle toho, co píší do dotazníků národní banky, se inflace v dalším roce příliš bát nemusíme a v dalších letech můžeme být o to klidnější.

Problém je, že ekonomové inflační riziko jako příliš velké nevnímali ani předloni na jaře, kdy už se přitom lavina v podobě prudce rostoucích cen na Česko i svět valila.