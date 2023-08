Německá vláda ve středu učinila první krok k výrazné legalizaci konopí. Podle návrhu zákona, který schválil kabinet spolkového kancléře Olafa Scholze, budou moci lidé starší 18 let držet až 25 gramů a pěstovat tři rostliny konopí pro vlastní potřebu. Návrhem se bude ještě zabývat parlament, začít platit by podle ministerstva zdravotnictví mohl do konce letošního roku. S legalizací prodeje konopí počítá ministr zdravotnictví Karl Lauterbach v další fázi, příslušný návrh zákona k tomu chce předložit na podzim.

„Liberalizací nechceme zvýšit spotřebu marihuany, konzumaci chceme naopak omezit a učinit bezpečnou,“ prohlásil na tiskové konferenci Lauterbach, podle kterého uvolnění pravidel půjde ruku v ruce s preventivními programy. Řekl také, že schválený návrh zákona představuje výraznou změnu v německé drogové politice.

„Potýkáme se s rostoucí drogovou kriminalitou. Konopí se týká padesát procent této kriminality,“ řekl Lauterbach. Částečná legalizace užívání marihuany tak omezí počet případů, kdy se lidé za držení konopí budou muset zodpovídat. Lauterbach si od tohoto kroku slibuje i omezení černého trhu, neboť lidé budou mít možnost si konopí v souladu se zákonem sami vypěstovat.

Pěstování bude možné nejen na vlastní zahradě a v květináčích na balkoně, ale také v rámci klubů. Tato pěstitelská sdružení mohou mít až 500 členů, kteří takto budou moci každý získat až 50 gramů konopí na měsíc. Pro členy do 21 let věku bude měsíční množství omezeno na 30 gramů. Vedle pěstování se kluby podle Lauterbachových plánů budou povinně věnovat i prevenci. „Chceme, aby každý věděl, že užívání marihuany škodí zdraví a může vést třeba k psychickým poruchám,“ řekl. Dodal, že centrálním bodem liberalizace je ochrana dětí a mládeže.

Návrh zákona ale čelí také kritice, mimo jiné ze spolkových zemí. Saský ministr vnitra Armin Schuster se obává, že liberalizace bude znamenat ztrátu kontroly. Schuster rovněž poukázal na to, že Sasko je vzhledem k sousedství s Českou republikou již nyní postiženo obchodováním s drogami. Česko je v Německu považováno za jeden ze států, odkud drogy včetně těch tvrdých do země proudí.

Podobné výhrady má také bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek, který vyzval kancléře Olafa Scholze, aby legalizaci konopí zastavil. „Pokud něco nepotřebujeme, tak je to právě tento zákon,“ řekl ve veřejnoprávní rozhlasové stanici NDR.

Dalším krokem liberalizace konopí v Německu se stanou licencované prodejny, podrobnosti chce Lauterbach předložit na podzim. Již nyní je ale jasné, že v Německu takové obchody nevzniknou plošně, ale jako modelové příklady ve vybraných místech s odborným dohledem a vědeckým vyhodnocováním po dobu pěti let. Zájem o účast již vyslovilo několik měst, mimo jiné Frankfurt nad Mohanem, Brémy či Mnichov.

V Česku je nyní stejně jako v Německu legální užívání konopí pro léčebné účely. Předepisovat ho mohou vybraní lékaři například pacientům s chronickými bolestmi, roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Pěstování konopí pro vlastní potřebu je přestupkem nebo trestným činem v závislosti na množství pěstovaných rostlin. Trestným činem je pěstování více než pěti rostlin. Trestné je i přechovávání víc než deseti gramů sušiny, výroba a jiné nakládání s omamnými látkami.