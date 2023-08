Ministerstvo práce a sociálních věcí vedené šéfem lidovců Marianem Jurečkou se chce po letech vymanit ze závislosti na dodavateli IT systémů pro úřady práce. Do budoucna už tak nepočítá s aplikacemi, které mu třicet let dodávala česká firma OKsystem. A ani je nechce nahrazovat „jedna ku jedné“ od kohokoliv jiného. Naopak staví zcela novou IT strukturu. Jednotlivé součásti do ní bude dodávat celkem pět firem, které vyhrály soutěž a mezi kterými je i OKsystem. Důvodem je rozsáhlá digitalizace na úřadech práce a změna celého systému zpracovávání žádostí o dávky.

„Okolo smlouvy na klíčové aplikace od OKsystemu se v minulosti točilo téměř vše. To se mění – vývoj a rozvoj prvků nové architektury pokrýváme pomocí řádně vybraných dodavatelů a naopak do ní přesouváme věci ze staré architektury. Ta nakonec zanikne,“ říká Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva práce a pověřený generální ředitel Úřadu práce.

