Debatami kolem chybějící vize Česka se to jen hemží. A povážlivě se soustřeďují hlavně na udržitelnost a digitalizaci ekonomiky. Přitom budoucnost se má týkat i způsobu vládnutí a budování demokratické společnosti. „Štíhlý a efektivní stát“ se neobejde bez důvěry občanů a ta se těžko zvýší bez jejich zapojování do vládnutí – tedy nad rámec pouhé účasti ve volbách. Ale zatím to spíš vypadá, že slovo „participace“ je to, „čehož jméno se nesmí vyslovit“. Vláda by se neměla bát občany zapojit – transparentně, koordinovaně, systematicky.

Představte si, že by veřejná správa od té místní až po centrální úroveň pracovala při přípravě strategických dokumentů a rozhodování nejen se stanovisky vybraných úředníků a expertů, ale již od počátku by zapojila všechny, kdo mají zájem nebo se jich opatření může týkat. Některá místní a krajská zastupitelstva se ptají občanů, na co mají poskytovat dotace, anebo s nimi konzultují územní plánování. Napříč českou veřejnou správou jsou to ale jen ostrůvky dobré praxe. Stávající procesy ovšem nemají dostatečný dopad, chybí koordinace, neexistuje žádná zastřešující národní vize této participace. Cíle a iniciativy předpokládající účast na veřejném rozhodování jsou rozptýleny v mnoha politických dokumentech, ministerských předpisech a metodikách.

