Evropské automobilky investovaly desítky miliard eur v Číně, kterou braly jako klíčový trh pro svůj vlastní růst. V zemi, kde se celosvětově prodává vůbec nejvíc aut, teď ale jejich tržní podíl „taje jako sníh na jarním slunci“, jak už minulý měsíc napsaly HN. Velmi rychle se však naopak zvyšují prodeje čínských aut přímo v Evropě, a to včetně Česka. Jde především o elektromobily.

„Není možné, aby elektroauta vyrobená v Evropě čelila v Číně 25procentnímu clu, zatímco ta čínská podléhají při dovozu do Evropy jen desetiprocentnímu clu,“ prohlásil koncem srpna francouzský prezident Emmanuel Macron. A Evropská komise už oznámila, že zvažuje zahájení šetření, jestli čínské automobilky nemají oproti těm evropským nekalé konkurenční výhody jako například nedovolenou státní podporu. To by mohlo skončit uvalením vysokých cel na čínský dovoz.

