Pomoc Ukrajině se krok za krokem stává důležitým předvolebním tématem na Slovensku a v Polsku. Slováci půjdou volit 30. září a favorit voleb, expremiér Robert Fico, získává body i tím, že slibuje zastavit vojenské dodávky bojující zemi. Podobně v Polsku, kde se bude hlasovat 15. října, se celospolečenská shoda a politický konsenzus o pomoci Ukrajině začínají nahlodávat tím, jak pomoc Ukrajině zpochybňuje třetí nejpopulárnější strana Konfederace. Bez této nacionalistické a libertariánské formace zřejmě nepůjde sestavit příští polskou vládu.

Vztah k Ukrajině bylo téma přítomné v řadě diskusí Ekonomického fóra v Karpaczi, jedné z největších polských ekonomických a politických konferencí, která se konala minulý týden na polské straně Krkonoš. V Polsku je možná více než kde jinde vidět v praktické rovině obava, co by znamenalo, kdyby například Ukrajina zamířila do Evropské unie.

