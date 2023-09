Konflikt mezi hnutím ANO a evropskou liberální platformou ALDE se vyostřil. Skupina několika zástupců ALDE, k nimž ANO v Evropě patří, měla přijet tento týden do Česka zkoumat, jestli je hnutí Andreje Babiše stále ještě liberální. Šéf ANO ale misi zarazil.

Podle informací HN a serveru Aktuálně.cz hnutí těsně před příjezdem delegace liberálů vyjádřilo vůči ALDE nedůvěru a sdělilo, že zástupci ANO nebudou svým evropským kolegům v Česku k dispozici pro rozhovory. Vedení ALDE v reakci na to misi odvolalo.

Důvodem nedůvěry měly být „mediální úniky“. Za ty měl předseda ANO a expremiér označit informaci o tom, že hnutí tvrdí svým evropským spojencům něco jiného, než dělá na domácí půdě.

Babišova strana dodala v létě vedení ALDE výčet svých liberálních kroků v Česku a zařadila mezi ně mimo jiné podporu manželství pro všechny. Hnutí už ale neuvedlo, že při hlasování ve sněmovně drtivá většina poslanců ANO zvedla ruku pro úplný opak – ústavní zákaz stejnopohlavních sňatků.

HN a Aktuálně.cz o existenci rozporného dokumentu od ANO pro liberály informovaly na konci srpna. Andreje Babiše to mělo rozlítit a inicioval dopis ALDE s výše zmíněným sdělením, ať nyní do Prahy nejezdí.

Kateřina Dostálová, poslankyně ANO a favoritka na lídryni evropské kandidátky hnutí, existenci dopisu potvrdila. „Sdělili jsme jim, že dokud se naše setkání nebudou zakládat na nějakých principech partnerství a důvěryhodnosti, tak další setkání nemá moc cenu. Žádné zásadnější rozepře ale nemáme,“ řekla HN a Aktuálně.cz Dostálová.

Zrušenou misi do Česka potvrdilo několik zdrojů z řad euroliberálů. Žádný to ale neudělal na záznam. ALDE vyhlásilo na informace spojené s hnutím ANO embargo. „Nezlobte se, není to možné,“ napsala HN a Aktuálně.cz dánská liberální politička a místopředsedkyně ALDE Eva Kjer Hansenová na otázku, jestli s ní bude možné mluvit o cestě do Prahy, které se měla zúčastnit.

ANO se dostalo do hledáčku svých evropských spojenců poté, co se Andrej Babiš opakovaně veřejně přihlásil k národovecké politice Viktora Orbána. Babišova účast na květnové konferenci ultrakonzervativních stran v Budapešti byla rozbuškou kritické rezoluce ALDE na adresu svého člena a rozhodnutí, že zástupci liberálů pojedou do Česka prozkoumat, zda je ANO liberální uskupení. Kvůli „národovecké linii“ hnutí ohlásily odchod od Babiše jeho dvě přední europoslankyně, Dita Charanzová a Martina Dlabajová.

Vedení ALDE by mělo příští týden zvážit, jak teď vůči ANO postupovat dál. Liberálové jsou v tom podle informací HN a Aktuálně.cz rozpolcení. Část s Babišem ztrácí trpělivost, většina ale velí k opatrnosti. Hnutí se předpovídá úspěch v příštích eurovolbách, který bude o to cennější, že by celkově měli liberálové napříč EU ztratit. „Teď nikdo nebude ANO vyhazovat,“ sdělil mimo záznam zástupce ALDE.

„Místo v ALDE pořád máme. Jsme catch-all party, takže je logické, že je u nás víc názorových proudů. Ale v rámci Evropského parlamentu jsou nám liberálové pořád nejbližší,“ míní další zástupce ANO, poslanec Jaroslav Bžoch, který by také měl figurovat na evropské kandidátce hnutí. „Je absurdní, že do nás pořád šijí kvůli nějaké konferenci s Orbánem,“ dodává.