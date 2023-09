Subdodavatelská provázanost podnikatelského prostředí v Ústeckém kraji se sousední největší evropskou ekonomikou je patrná, ať už jde například o elektrotechniku, chemický průmysl nebo sklářství. V oblasti Krušných hor se rozvíjí turistika, v Polabí nejrůznější formy zemědělství, v pánevních oblastech jsou vhodné podmínky pro moderní průmyslová odvětví. Především se tu v poslední době objevuje celá řada inspirativních podnikatelských příběhů, které místní ekonomiku oživují a zpestřují. Také to se ukázalo při vyhlašování krajských výsledků respektovaných podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku.

Fakta PwC FIRMA ROKU 2023

1. místo Terpenix

2. místo Galileo Corporation

3. místo PPS Engineering CZ

Firma Terpenix se bude o celorepublikový titul PwC Firma roku 2023 ucházet před finálovou porotou 8. listopadu v Praze. MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2023

1. místo Jana Žitná

2. místo Josef Sotona

3. místo Marta Suchanová

Živnostnice Jana Žitná se bude o celorepublikový titul MONETA Živnostník roku 2023 ucházet před finálovou porotou 7. listopadu v Praze. MONETA Živnostník roku

Srdcař 2023 Petr Procházka

Originalitou odbornou porotu zaujala Jana Žitná věnující se pohřebnictví a s tím spojené výtvarné dílně. „Určitě je to velká odvaha pustit se do tohoto typu podnikání a rozvíjet ho dále, a ještě do něj vložit originalitu. Je to oblast podnikání, ve které je obtížné obstát. Základem je udržet se v oboru po dlouhou dobu. Je to reprezentant, který ukazuje, že se to může dělat i jinak. Ukazuje, že smrt není konec. Je to silný příběh, vkládá do živnosti své srdce,“ ohodnotil vítěze za porotu Martin Kočiš z MONETA Money Bank. Mezi firmami zazářila společnost Terpenix zabývající se výrobou přípravků na ochranu rostlin a funkčního pytle na skladování brambor v domácnostech. „Společnost aplikuje akademický výzkum v praxi. V chráněné dílně propojuje pomoc zaměstnanců s postižením s podílením se na regionální produkci. Podnikání má svým výrobkem aspekt udržitelnosti. Je to velmi praktický produkt pro běžný život, přitom inovativní, s respektem k přírodě,“ okomentoval volbu poroty Marek Mráz z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci pracují dál. V Ústí nad Labem toto ocenění získal cukrář Petr Procházka.

Vyhlašování PwC Firma roku 2023 a MONETA Živnostník roku 2023, Ústecký kraj Foto: archiv soutěže

Úcta k zesnulým u nás trochu upadá

Jana Žitná,

MONETA Živnostník roku 2023 Ústeckého kraje

Foto: archiv soutěže

Sedmnáctým rokem se věnuje pohřebnictví. Tuto činnost chtěla okořenit něčím jiným, a tak přišla na to, že použije kremačního popela ze zvířátka nebo i lidského popela do obrazů. „Je to obrovsky náročné na psychiku a někdy se člověk cítí opravdu vysílený jak psychicky, tak i fyzicky, protože já dělám i manuální činnosti. Proto jsem začala dělat to, co dělám, protože je to jedinečné uchování vzpomínek na blízkou osobu nebo zvířátko,“ popisuje svoji práci Jana Žitná. Co se týká malování, k tomu se dostala celkem nenápadně.

Má ráda tetování, navštěvuje svou oblíbenou tatérku, s níž se bavila o tom, že ráda maluje a že by to chtěla zakomponovat do pohřebnictví. „Tak jsem se do toho vrhla. Nechala jsem si to ochránit Úřadem průmyslového vlastnictví, protože jsem se bála, že když začnu tvořit, a je to jedinečné, že to může někdo kopírovat,“ říká vítězná živnostnice. Zákazníci se zatím na její činnost dívají váhavě, sama vidí, že je to běh na dlouhou trať. Začala tak, že poprosila kamarádku, která pracuje pro útulek, o trošičku popela ze zvířátek, která měla těžký život. „Tak jsem si říkala, že pro ně namaluji obrázky a věnuji je tomu útulku. Vytvořila jsem obrázek pro zpopelněnou kočičku, kde jsem udělala abstrakt ve formě duhy a do toho jsem po zaschnutí, protože pracuji metodou pouring, jsem aplikovala popel kočičky, ale ještě předtím jsem namalovala portrét té kočičky,“ popisuje Žitná. To vše se zalije pryskyřicí, je to dlouhý proces. Další obrázek byl něco podobného, kdy namalovala duhový most pro kamarádku, která pracuje v útulku, a oblíbila si tam pejska. Do duhového mostu vykreslila tlapky. Jedna z tlapek je obličejem pejska a tlapičky vyplnila popelem. „Pohřebnictví u nás, pokud jde o úctu k zesnulým, bohužel trochu upadá. Rozloučení s obřadem je už tak jen na dvaceti třiceti procentech, zbytek jsou jen kremace, bez obřadu. A proto mě napadlo, že bych se na pohřebnictví podívala trochu jinak, protože trendy, které byly, už jsou zastaralé a lidé už to tak nechtějí,“ uzavírá Jana Žitná.

Brambory můžete skladovat i v kuchyni

Matěj Božik,

společník firmy Terpenix, PwC Firma roku 2023 Ústeckého kraje

Foto: archiv soutěže

Firma Terpenix má za cíl přenést výzkumy, které se objeví na České zemědělské univerzitě, do praxe. To, čím se zabývá, jsou látky přírodního původu, z nich konkrétně silicím. „Jsou to látky, které získáváme z rostlin a tyto látky mají celou řadu pro nás prospěšných vlastností, jako jsou antimikrobiální nebo antifungální vlastnosti, to znamená, že zabíjejí mikroorganismy nebo plísně,“ uvádí Matěj Božik. Firma vznikla jako jedna z prvních spin-off společností v České republice. Univerzita má v této firmě podíl, což umožnilo komercionalizaci toho, co se na univerzitě zjistí nebo vyzkoumá. „Já jsem se do společnosti Terpenix dostal jako doktorand pod vedením pana docenta Pavla Kloučka. To je zhruba sedm let zpátky, kdy jsem nastupoval na Katedru kvality a bezpečnosti potravin. Při pokusech se zjistilo, že jsou látky, mezi něž patří například kmínová silice, které dokáží inhibovat klíčení takto ošetřených brambor,“ říká společník vítězné firmy. Následně bylo rozhodnuto využít toto zjištění v praxi.

Manželka Pavla Kloučka je šikovná designérka a navrhla pytlovité řešení. Je to pytel, který je tvořený ze třech materiálů. Zahrnuje nepropustné dno, potom jutovou část, která pytli dává typický vzhled, a látkové víko, kterým se pytel zavírá. „Naše pytle na brambory vyrábíme ve třech velikostech. Vyrábíme pytel na dvě a půl kila, na pět a deset kilo brambor. Produkty jsou dostupné zejména přes náš e-shop zembag.cz,“ doplňuje Božik. Velkým cílem je dostat pytle také do malých farmářských prodejen, kde by si zákazník koupil brambory a současně s tím rovnou i pytel. Brambory určené ke skladování, pokud jsou suché, nepoškozené, je možné uložit do pytle, přidat kmínovou silici, která je společně s pytlem dodávána. „Pytel uzavřete a můžete skladovat při běžných pokojových podmínkách. Není potřeba pytel dávat někam do sklepa nebo do komory. Můžete ho mít třeba na lince, spousta zákazníků oceňuje jeho design,“ uzavírá Matěj Božik.

Zaměřeno na kraj Se Skupinou VINCI Construction CS v Ústeckém kraji Stavební skupina VINCI Construction CS působí po celé republice a Ústecký kraj není výjimkou. Pro další rozvoj je klíčovým projektem obchvat Loun, díky němuž dojde ke zkapacitnění dvoupruhové silnice I/7 na čtyřpruhovou dálnici D7. Práce na více než 6 km úseku by měly být dokončeny v září. Přestavujeme okružní křižovatku Krásné Březno na Ústecku. Pracujeme i na vodním díle Nechranice, páté největší přehradní nádrži v Česku. Hlavním přínosem je zvýšení protipovodňové ochrany. Už dříve jsme postavili poslední úsek dálnice D8 mezi Lovosicemi a Řehlovicemi a obchvat Roudnice nad Labem. V Kadani pod naší taktovkou proběhla oprava ulice Jana Švermy. VINCI Construction CS je největší stavební skupinou v Česku a na Slovensku. Působíme ve všech oblastech, od dopravních staveb včetně mostů i tunelů přes pozemní a inženýrské stavby až po vodohospodářská díla nebo městský mobiliář. Vznikla v roce 2022 spojením dvou desítek značek, z nichž některé mají více než sedmdesátiletou tradici a jsou podepsány pod tisícovkami projektů celorepublikového i regionálního významu. Skupina zaměstnává více než 4000 lidí. Iveta Štočková

tisková mluvčí, Skupina VINCI Construction CS