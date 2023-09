Bohatá a dlouhá tradice podnikání v Plzeňském kraji je v regionu vidět doslova na každém kroku. Dominantní postavení má na západě Čech bezpochyby Plzeň, ať už jde o strojírenství, pivovarnictví, ale také o aplikování nových technologií v oblasti informatiky, kybernetiky či stavitelství. Malému a střednímu podnikání se nicméně daří rovněž mimo západočeskou metropoli. Klasická řemesla jako například řezbářství nebo truhlářství se po celá porevoluční desetiletí úspěšně rozvíjejí nejen v oblasti Šumavy, ale i v dalších částech Plzeňského kraje. Jasně se to ukázalo při letošním vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu v Plzni nejvíce zaujal truhlář a restaurátor historického nábytku Miroslav Kůs. „V práci pana Kůse se potvrzuje, že když člověk dává do svého podnikání duši, práce je pro něj potěšením.

Věnuje se v Plzeňském kraji tradičnímu řemeslu, děděnému z generace na generaci. Obnovuje stav kulturních předmětů a památek nejen v kraji. Začal podnikat dokonce již před rokem 1989," ohodnotil vítěze za porotu Jiří Šobr z MONETA Money Bank. Mezi firmami nejvíce zaujala společnost AIR POWER, která se věnuje vývoji a výrobě stavebních strojů. „Firma je ukázkou toho, že v Česku nejsou jen montovny, dělá totiž konečný výrobek. Obrat zvyšuje významně každým rokem. Majitel je schopným organizátorem, který dokázal firmu převzít, rozšířit a věnovat se dalšímu vývoji. Firma uspěla na mezinárodních trzích, výrazně investuje do inovací," okomentoval volbu poroty Petr Kincl z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci pracují dál. V Plzni toto ocenění získal rovněž truhlář Miroslav Kůs.

Každou myšlenku převedeme do dřeva

Miroslav Kůs

MONETA Živnostník roku 2023 Plzeňského kraje

Je nestorem truhlářského řemesla. V příštím roce se chystá do důchodu, takže čerstvě získaný titul MONETA Živnostník roku 2023 Plzeňského kraje má punc ocenění za celoživotní práci. „Jsem ze starého šumavského rodu. Jsem ve třetí generaci truhlářů. Mám syna, který je také truhlář. Chodili jsme do stejné volyňské školy. Oba máme vystudovaný obor nábytek a já to dělám od roku 1988, ještě za KSČ, do dnešní doby,“ říká Miroslav Kůs. Konkrétně se věnuje restaurování historického nábytku nebo výrobě historických kopií nábytku přesně podle památkářů. Zvládá výrobu od gotiky až po secesi. „Tam se nesmí udělat žádná chybička. Co mě nejvíce baví? Já jsem v tom vyrůstal už od malička. Bydlím vedle dílny, syn bydlí nad dílnou, takže to máme přímo doma. Neplatíme nikomu nájem, děláme všechno ve svém,“ přibližuje vítězný živnostník. Část dílny byla už zařízená, když začínal.

Pracoval nejdříve s dědou, který se řemeslu věnoval do osmdesáti. On sám potom v tradici pokračoval a asi po dvaceti letech se přídal syn. Miroslava Kůse dokonce při práci ranila mrtvice, ale do tří měsíců ho dali v nemocnici v Plzni dohromady. „Šlo se automaticky na truhláře. Moji předkové nebyli přizpůsobiví pro tehdejší režim, takže jsem musel nastoupit do učení. Když mi bylo osmnáct, tak jsem šel na průmyslovku, obor nábytek, do Volyně. Celý život dělám jenom truhlařinu, nic jiného,“ vzpomíná Kůs. S jeho prací je možné se seznámit na zámcích a hradech po celé Evropě. „Posledně jsme jednu práci posílali do Belgie. Kdo si co vymyslí, tak mu tu myšlenku převedeme do dřeva. My nemáme žádnou reklamu, děláme na doporučení. Všichni památkáři už nás znají. Teď, jak půjdu do důchodu, tak si se synem vyměníme pozice. Já budu pomocný truhlář a on bude hlavní ředitel,“ dodává s úsměvem na tváři Miroslav Kůs. Práce otce i syna je k nerozeznání. Když třeba zlatí rám a musejí se sejít uprostřed, když postupují proti sobě, tak tam nemůžou být znát dvoje ruce. Jako by to dělaly jedny. Musí to být prostě dokonalé. Potýká s nedostatkem kovářů a čalouníků, které ke svému oboru potřebuje. Chtělo by to podle jeho slov povzbudit mladé lidi, aby šli do učení.

Neřeším, co nemohu změnit

Jiří Dvořák

jednatel společnosti AIR POWER, PwC Firma roku 2023 Plzeňského kraje

Firma vyvíjí, vyrábí a prodává do celého světa stavební stroje. Primárně to jsou kompresory, generátory, osvětlovací věže, vibrační válce, hydraulická čela na nákladní auta. „Já nejsem z Plzeňského kraje, pocházím z Náchoda. Tam jsem ve firmě zabývající se stavebními stroji, společnosti Stavostroj, od roku 2005 Ammann Nové Město nad Metují, nabral zkušenosti za třináct let působení a ty teď aplikuji ve své společnosti, kterou jsem v roce 2016 koupil,“ uvádí Jiří Dvořák. S akvizicí společnosti neměl žádnou zkušenost. A tím, že společnost měla jednoho jediného klienta a neměla vlastní vývoj, tak to bylo i relativně hodně rizikové. Akviziční úvěr se podařilo před rokem a půl zaplatit. „Toho si velmi cením, že jsem to dotáhl v relativně krátké době. A dnes už hospodářský výsledek může ve společnosti zůstat a ten mně pomáhá financovat další růst.

V roce 2018 jsem založil vlastní vývoj, 2020 jsme přivedli první výrobek na trh. Je to ručně vedený válec pro firmu Wacker Neuson, takže nevyrábím pod značkou AIR POWER, ale pracuji s několika globálními partnery,“ popisuje jednatel a majitel vítězné firmy. Každý partner má několik tisíc dealerů po celém světě, a tím je schopen dosáhnout velmi vysokého obratu při malých investicích do obchodu. Dnes má firma 150 zaměstnanců a obrat by se v letošním roce měl pohybovat nad 1,5 miliardy korun. „Firmu rozvíjím. Plán je nezbytně nutné mít na tři pět let, nepřemýšlím úplně v horizontu deseti let. Dále je to spíše taková vize, kam budou směřovat spalovací motory, elektrifikace, jak rozložit riziko. Když se budu orientovat jen na jeden byznys, tak ten může v horizontu deseti let umřít. Z pohledu tří pěti let mám samozřejmě plán, ten je růstový,“ uvádí Dvořák. Když firma roste, je zdravá, když bude stagnovat, tak náklady rostou a z čeho pak je financovat. „My rosteme výrazně a projektů máme rozpracováno několik a myslím, že v horizontu několika let směřujeme na tři až čtyři miliardy obratu. Já se vždy dívám na věci pozitivně, protože jinak bych nemohl podnikat a rozvíjet firmu. O věcech, které nemohu změnit, o těch nepřemýšlím a nelimitují mě,“ uzavírá Jiří Dvořák.

Zaměřeno na kraj Jaké aktivity Krajského úřadu Plzeňského kraje podporující malé a střední podnikání v regionu byste vyzdvihl? Patří k nim rozhodně tříletý projekt SMART Akcelerátor III spolufinancovaný z prostředků Evropské unie s celkovou hodnotou 60 milionů korun. Ve spolupráci s městským inovačním centrem BIC Plzeň se nám podařil rozjezd dalších čtyř nadějných inovačních startupů z regionu. Všechny tyto firmy přišly s produkty, které řeší celospolečenské problémy, jako je bezpečnost, plynulost dopravy, ukládání energií či hospodaření s vodou. Alokovali jsme také 1,8 milionu korun pro dotační program „Inkubace firem“. Díky němu mohou nové firmy získat metodickou podporu při rozpracování svého podnikatelského záměru. Dalšími 500 tisíci korunami přispívá kraj firmám, které mají inovační potenciál a ambici růst. A co bych rád zdůraznil, snažíme se, po řadě jednání se zaměstnavateli, vytvořit jim zázemí v oblasti lidských zdrojů maximální podporou technického vzdělávání mládeže. Do oborové nabídky ve školním roce 2022/2023 jsme zařadili šest nových oborů. Rudolf Špoták,

hejtman Plzeňského kraje