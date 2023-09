Už za zhruba osm let by se Česko mělo dostat do stavu, kdy bude třetina jeho elektřiny vyráběná z obnovitelných zdrojů energie. Počítá s tím aktualizovaný vnitrostátní klimaticko-energetický plán, který připravilo ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu. Fotovoltaické a větrné elektrárny, s jejichž velkým rozvojem se počítá, jsou ale nestálými výrobními zdroji. Když slunce nesvítí a vítr nefouká, nevyrábí. A naopak, když vyrábí, může být v síti elektřiny najednou moc. Tomu, aby všechno dohromady fungovalo a elektřiny nebylo ani málo, ani moc, má pomoci nově představená novela energetického zákona. Do řešení problému více zapojí byznys i domácnosti.

Novela nazývaná lex OZE III do energetiky přináší flexibilitu. Jejím příkladem může být oddálení či spuštění spotřeby energie v průmyslu, velkých bateriových úložištích či v domácnostech. Může jít například i o spuštění či vypnutí vytápění, chlazení, dobíjení elektromobilů nebo třeba i na dálku řízené zapínání a vypínání některých domácích spotřebičů, kupříkladu bojlerů či klimatizací.

