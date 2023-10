Množí se sice nejrůznější předpovědi, ale ani tvůrci systémů generativní umělé inteligence neumějí říct, co všechno jejich vlastní výtvory budou umět třeba jen za rok. Co třeba GPT 5.0, co bude umět, jaké emergentní schopnosti získá? A jaký bude mít rozvoj generativní AI a její využití dopady na společnost? A co udělá se světem, když se objeví obecná umělá inteligence, která bude chytřejší než my? Nevíme. Nevíme!

Jedna věc je ale jistá, to, komu AI vezme práci, koho vymění, koho ohrozí a komu na druhé straně zlepší život, komu pomůže růst a učit se, to bude záležet na každém z nás. Ti, kteří budou umět AI využívat, spolupracovat s ní, chápat její možnosti i rizika, včas začnou přemýšlet o jejích dopadech, ti na tom budou líp. Dost možná mnohem líp než ti, kteří před AI strčí hlavu do písku.

