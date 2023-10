Krátce po svém zvolení se nový prezident Petr Pavel kriticky vyjádřil o snaze dostat Vladimíra Kruliše, blízkého spolupracovníka jeho předchůdce Miloše Zemana, do České národní banky. Podle Pavla „to vyvolává dojem, že by pozice v bance mohla být tzv. trafikou“. Sedm měsíců od konce Zemanova mandátu je zřejmé, že Krulišem umísťování blízkých spolupracovníků exprezidenta do národní banky nekončí. Do ČNB přešel i Roman Lipták, muž, který Zemanovi výrazně pomáhal v obou volebních kampaních. Není přitom jasné, jakou odbornost může šestašedesátiletý bývalý mediální manažer s titulem z Vysoké školy múzických umění v Bratislavě v centrální bance uplatnit.

