V jeden den navlékáte dres českého reprezentačního A‑týmu, přebíráte medaili na olympijských hrách, zvedáte nad hlavu pohár pro vítězky Turnaje mistryň a druhý den prodáváte luxusní povlečení, řídíte kliniku nebo vedete rozhovory na Radiožurnálu Sport. Kariéra mnohých českých sportovců nekončí rozloučením s fanoušky.

„V podnikání je to velmi podobné jako ve sportu. Cesta za stanovenými cíli je plná překážek, dílčích úspěchů a pádů, poznávání a překonávání vlastních hranic, vystupování z komfortní zóny,“ líčí Šárka Strachová, mistryně světa ve slalomu z roku 2007, bronzová medailistka ze zimních olympijských her ve Vancouveru, ale také zakladatelka Kliniky celostní terapie a sportu VO2max.

Její konkrétní cíle se změnily. „Už to není medaile z olympiády, ale spokojený klient bez bolesti.“ Nejlepší alpskou lyžařku české historie už neuvidíte bojovat o cenné kovy na olympiádě, zato ji najdete v čele její kliniky v pražském Karlíně. A daří se jí vskutku dobře. Klinika, kterou založila v roce 2015, dva roky před oficiálním koncem své sportovní kariéry, má aktuálně kapacitu 300 klientů týdně a její měsíční obrat je přes 1,5 milionu korun.

„Ke konci kariéry jsem jako každý sportovec přemýšlela, jakým směrem se začít ubírat. Věděla jsem, že u lyžování a sportu, i když třeba v jiné roli, zůstat nechci. Na druhou stranu jsem cítila, že chci předávat zkušenosti, které jsem během těch více než 15 let nasbírala. A to především z oblasti zdraví a celostního přístupu k němu,“ vypráví Strachová, která je po celá ta léta stále duší kliniky. Dala dohromady celý koncept, filozofii, strategii, tým. „Vím o všem, co se na klinice děje, a jsem neustále její součástí.“

Nejtěžší je pro mě personální oblast. Vytvořit a udržet si výborný tým, mít správné flow vyžaduje každodenní práci.

Její VO2max se specializuje na fyzioterapii dospělých, gynekologickou a dětskou fyzioterapii a péči o sportovce. Pomáhá dětem, jež se vydaly na dráhu vrcholového sportu, ale také ji vyhledávají ti, které trápí obtíže způsobené sedavým zaměstnáním. „Nejmladším klientem bylo miminko, kterému bylo 20 dní. Naopak nejstarší klientkou byla dáma ve věku 91 let,“ říká lyžařka.

A co bylo pro ni nejtěžší a stále občas je? „Naučit se delegovat práci na ostatní a mít důvěru v to, že i někdo jiný dotahuje věci do konce. Ze všech oblastí, které řeším, je pro mě i po těch letech tou nejnáročnější oblastí personalistika. Vytvořit a udržet si výborný tým, podporovat vzájemnou komunikaci a to správné týmové flow vyžaduje téměř každodenní práci.“

Klinika si i po osmi letech pořád vyžaduje její plnou pozornost. „Rozjíždíme nové spolupráce, vzděláváme zaměstnance. Po těch letech, co předávám své zkušenosti skrze odborníky na své klinice, cítím stále více touhu být blíže k lidem a dělit se o své zkušenosti napřímo,“ vidí své další působení Šárka Strachová.

Svoji pozornost směruje i do firemních workshopů a seminářů, kde prezentuje témata, která se týkají zdraví a jeho udržitelnosti. „Předávám zkušenosti z vrcholového sportu a vedení firmy nebo správné komunikace v týmu, zdravé firemní kultury a týmového flow,“ pokračuje Strachová, jež se na jaře stala po ročním výcviku také lektorkou jógy a aktuálně je v koučovacím výcviku metodou NLP. „Vše se hezky propojuje a stále posouvám své hranice a naplňuji svůj potenciál. To mi zůstalo z vrcholového sportu.“

Šárka Strachová, na svazích známější jako Záhrobská, je mistryní světa ve slalomu z roku 2007. O tři roky později vybojovala bronzovou olympijskou medaili. V roce 2012 měli v jejím případě lékaři podezření na nádor na mozku, nakonec šlo o nezhoubný útvar, který jí bez komplikací odoperovali. O tři roky později založila centrum celostní terapie VO2max, ve kterém se stále angažuje. Foto: Profimedia/CNC

Tenistka teď bere místo rakety do rukou mikrofon

Nový adrenalin si našla i Andrea Sestini Hlaváčková, tenistka a stříbrná olympijská medailistka ve čtyřhře, která má na kontě řadu grandslamových titulů. Jejím hlavním životním směrem je nyní moderování. Od roku 2021 vede na rozhlasové stanici Radiožurnál Sport rozhovory a moderuje řadu příležitostných akcí včetně těch pod záštitou Českého olympijského výboru. „Mám štěstí, že je pro mě přirozené mluvit v médiích a vést rozhovory. Není to pro mě žádný výstup z komfortní zóny,“ říká Andrea Sestini Hlaváčková.

„Jestli jsem se ale někdy zapotila, bylo to při mém prvním živém přenosu, kdy jsem s Tomášem Vernerem moderovala sjezd představitelů olympijských výborů z celého světa a musela jsem si zapamatovat jméno jednoho šejka, které bylo asi na osm slov,“ prozrazuje. „A pak samozřejmě při StarDance, kdy jsem se dostala mimo svoji komfortní zónu,“ vzpomíná na své účinkování v taneční soutěži z doby před dvěma lety.

O tom, že by se pustila do nějakého podnikání, prý neuvažovala. „V tomhle jsem velký realista. Nemám ráda nejisté plány a věci, o kterých skoro nic nevím,“ vysvětluje. Naopak svou novou kariéru si budovala už během té tenisové. Psala do několika časopisů, dělala rozhovory, komentovala zápasy pro rozhlasovou stanici BBC, vytvářela videoblogy pro O2 televizi.

„Při tom jsem se naučila stříhat videa a pracovat s dabingem. A když jsem otěhotněla, tak jsem také chvíli pracovala jako reportérka na Primě,“ říká bývalá profesionální tenistka, jež radí těm, kdo se rozhodují zcela změnit obor, aby se na změnu připravovali ještě během aktuálního povolání, jako to udělala ona. „Snažte se nové řemeslo poznávat a získávat zkušenosti už předem.“

Vyhrála ve čtyřhře French Open a US Open, dvakrát vyhrála Fed Cup a nad hlavu zvedla také pohár pro vítězky Turnaje mistryň. A i když občas dává fanouškům tenisové lekce, mnohé překvapí tím, že tenis jí vůbec nechybí. „Hrála jsem ho 30 let a vím, jaký je to dennodenní dril. Je to práce na plný úvazek a pro mě ta nejnáročnější, jakou jsem kdy zažila, dlouhodobě. Když teď dělám nějaký náročný projekt, vím, že brzy skončí, kdežto u tenisu tomu tak nebylo. Navíc jsem v něm už dosáhla víc, než jsem kdy doufala,“ říká Andrea Sestini Hlaváčková.

Klíčové vlastnosti, které podle Šárky Strachové udrží člověka na vrcholu Projevení odhodlání, vytrvalosti a touhy uspět.

Mentální odolnost a odvaha překonávat překážky. Schopnost zotavit se z neúspěchů, udržovat pozitivní mysl, zvládat tlak a nepřestávat věřit ve své schopnosti.

Ve sportu i v podnikání je důležité správné sestavení a vedení týmu a schopnost inspirovat a motivovat jeho členy.

V obou světech, které poznala, je podle ní důležitá sebereflexe, pokora a disciplína, aby sportovci i podnikatelé mohli konti­nuálně růst.

Neustálé hledání nových způsobů, jak posunout své vlastní hranice, překonat soupeře nebo konkurenci. Schopnost přicházet s novými cestami a nápady je klíčová pro dosažení úspěchu.

Ochota riskovat, dovolit si udělat chyby a poučit se z nich. Bez odvahy a ochoty riskovat je těžké dosáhnout vrcholu.

Pokora, respekt k soupeřům a ke svému okolí, vděčnost, že tohle vůbec můžu dělat.

Sestini Hlaváčková je také ambasadorkou iniciativy Dám respekt cyklisty Romana Kreuzigera, která se zaměřuje na zlepšení vztahů mezi cyklisty a motoristy a na zvýšení bezpečnosti na silnicích. A samozřejmě je také manželkou a matkou. „Skloubit profesní kariéru s tím být matkou je pro mě složité, protože tahle role a role manželky má u mě silné místo. Neříkám, že bych musela být nonstop doma, ráda se realizuji, ale nedovedu si představit, že bych byla až tak kariérně ambiciózní, že bych péči o rodinu přenechávala chůvě nebo paní v domácnosti,“ prozrazuje finalistka Wimbledonu z roku 2012.

A jaké jsou další plány jedné z našich nejúspěšnějších tenistek? „Chci být dvojnásobnou maminkou a pak pokračovat ve světě médií a být reportérkou na turnajích a sportovních eventech. Ráda bych šla i do něčeho zcela odlišného, nesportovního,“ prozrazuje. „Jediné, do čeho bych nešla, je Survivor.“

Fotbalista, který vždy myslel na zadní vrátka

Marcel Gecov kopal za Slavii, anglický Fulham nebo belgický Gent, vyzkoušel si Premier League i reprezentaci. Bývalý úspěšný fotbalový záložník má dnes rozjetých hned několik projektů – spoluvlastní online čistírny We Hate Ironing, je spolumajitelem architektonického studia Delicode, zároveň jedním z majitelů značky luxusního povlečení Lejaan, rekonstruuje zámek ve středních Čechách a plánuje rehabilitační kliniku v pražských Holešovicích.

Už během své fotbalové kariéry myslel na zadní vrátka, a tak provozoval několik podnikání. Nyní zase nespoléhá pouze na jeden byznys. Ke svým třem už rozběhnutým nově rekonstruuje zámek a plánuje rehabilitační kliniku. Foto: archiv Marcela Gecova

Klinika, která by měla být otevřena na konci příštího roku, mu teď zabírá nejvíce času. „Plánujeme spojení performance, health a longevity (česky výkonu, zdraví a dlouhověkosti – pozn. red.). Toho chceme dosáhnout díky špičkovým doktorům a fyzioterapeutům, kteří jezdí s českým nároďákem a starají se o profesionální tenisty. Součástí budovy bude nekonvenčně vybavené fitness, wellness a několik ordinací. K dispozici bude i antigravitační trenažér běhu,“ nastiňuje svou vizi Marcel Gecov, který neustále chrlí jeden nápad za druhým.

Nejinak tomu bylo v dobách, kdy byl profesionálním fotbalistou. Už během své sportovní kariéry rozjížděl několik podnikání, od balení dárků v obchodních centrech až po půjčovnu sportovních aut. „Když člověk chce být nejlepším sportovcem na světě, měl by mít v hlavě jen to. Já ale cítil, že to mě šťastným neudělá. Velmi brzy jsem se proto začal věnovat něčemu jinému a až za pět let mi došlo, že jsem to cítil správně,“ vypráví Gecov. V poslední době o něm bylo v médiích slyšet v souvislosti s jeho značkou luxusního povlečení Lejaan, o které je přesvědčen, že bude do tří let dělat stamilionové obraty.

Těm, kteří se odhodlávají zcela změnit obor, radí, aby se nebáli udělat rychlý řez. „Až když to člověk vyřkne a rozhodnutí udělá, začnou se dít ty správné věci. Do té doby je to jen teorie a nemůžete čekat, že se stane něco tak zásadního, co vám rozhodování usnadní. Musíte to rozseknout,“ motivuje ostatní.

A jaké jsou jeho manažerské tipy, které nabízí díky svým zkušenostem ze sportu? „Je strašně důležité být odolný vůči stresu, protože myslet si, že člověk bude podnikat a nebude se u toho stresovat, je nereálné. Vždy přijdou chvíle, kdy se cítíte být na kolenou, ale je strašně důležité si to nepřipouštět a jít za svým cílem. Důležitá je také pracovitost. Za každým cílem je tolik práce, že si to člověk ani nedokáže představit,“ říká nyní už zkušený byznysmen.

