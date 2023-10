Návštěva u lékaře se občas protáhne a člověk pak musí změnit plány. To se začátkem září stalo i paní Blance, která kvůli zdržení ve zdravotnickém zařízení nestihla původně plánovaný spoj z Přerova do Hranic na Moravě. A měla vlastně štěstí. Na přerovském nádraží zjistila, že nejbližší vlak, který může pro svou cestu využít, je mezinárodní rychlík se speciálním proskleným vozem Gotthard Panorama Express. „Četla jsem o tom vlaku na internetu, ale nikdy jsem ho nevyzkoušela,“ říká nadšená cestující, které nečekané zdržení nakonec přineslo mimořádný zážitek.

Panoramatický vůz Švýcarských spolkových drah SBB projíždí Českou republikou od letošního června. Je součástí pravidelného spoje Porta Moravica z rakouského Štýrského Hradce do polského Přemyšlu. Neobyčejný je tím, že má místo klasických oken vysoké prosklené stěny, které zprůhledňují i část střechy vozu a díky tomu mají cestující nadstandardní výhled do okolí. V Česku má panoramatický vlak devět zastávek. Každé ráno vyjíždí krátce po deváté z Břeclavi a ve čtvrt na dvanáct je v Bohumíně, odkud pokračuje do Polska.

Hezké překvapení

Na přerovské nádraží vlak přijíždí téměř včas. Panoramatický vagon je zařazený v zadní části soupravy, jeho prosklená střecha se už zdálky leskne v podzimním slunci, po obvodu je lemovaný bílou kresbou znázorňující horskou krajinu. Uvnitř je záplava světla a ticho jako v kostele. Chrám tu ostatně připomínají i vysoká okna ve tvaru obloukovité klenby, která nabízejí výhled na okolní krajinu a jasně modré zářijové nebe.

Vlak plný světla na moravské trati. Panoramatickým vozem se cestující svezou z Břeclavi do Bohumína

Cestujících tu ale moc není, zdá se, že milovníci vlaků si jízdu unikátním vozem už vyzkoušeli během letních prázdnin. Z 54 míst k sezení je v den reportáže obsazená sotva třetina. „Je po sezoně,“ potvrzuje průvodčí a dodává, že v létě byl prý o panoramatické jízdy větší zájem.

Čeština je mezi přítomnými slyšet spíš výjimečně. Velká část cestujících je z Rakouska nebo z Polska a většina z nich jede panoramatickým voze poprvé, mnozí dokonce neplánovaně. „Koupil jsem si lístek do první třídy a vůbec jsem o speciálním voze nevěděl. Bylo to pro mě hezké překvapení,“ říká s úsměvem Rakušan, který se představuje jako Fridrich. Naproti němu sedí Kinga, která v Rakousku žije, ale pochází z Polska, a tak trasu využívá pravidelně. Teprve dnes však zjistila, že si může cestu zpestřit nevšedním výhledem do krajiny. „Vlak je moc hezký. Jenom je škoda, že projíždí tak plochou krajinou,“ hodnotí moravské panorama.

Také další cestující potvrzují, že by se tímto vlakem rádi projeli atraktivnějším krajem. „Mrzí mě, že vlak nejede do Prahy, tam by už byly zajímavější výhledy. Nebo třeba do Tater,“ navrhuje Blanka. Přesto ale jízdy panoramatickým vlakem nelituje, i když si musela kvůli němu koupit jízdenku do první třídy. „Oproti klasické jízdence jsem si připlatila jen dvacet korun a to za to stálo,“ dodává.

Letos ještě pojede, příští rok se uvidí

Členitější krajinou vlak projíždí, není to ale na českém území. V Rakousku vůz jede například atraktivní horskou tratí přes Semmering, která je nejstarší a vůbec první horskou železnicí světa. Švýcarské spolkové dráhy mají panoramatických vozů celkem 12. Vyrobeny byly začátkem devadesátých let a před deseti lety prošly modernizací. „SBB je koupily pro atraktivní cestování přes Švýcarsko nebo v údolí Rýna ze Švýcarska na sever Evropy. Jezdily i na spojích do Nice nebo Vídně, od roku 2016 jezdí do rakouského Grazu,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Letošní nasazení panoramatických vozů do spoje, který křižuje Moravu, je v režii rakouského dopravce, který si švýcarské prosklené vozy pronajímá. Přes české území bude originální vagon jezdit minimálně do konce platného jízdního řádu, tedy do začátku letošního prosince. „Pokud se uvedené železnice dohodnou, mohl by být zařazen do tohoto vlaku také v novém jízdním řádu 2024,“ připouští Šťáhlavský. Přinejmenším během podzimu tak mohou ještě vyhlídkové vlaky udělat radost českým nadšencům nebo přichystat milé překvapení náhodným cestujícím. Jízda mezi Břeclaví a Bohumínem jim sice nenabídne pohled na vysoké skalní štíty, ale přinese jim zážitek z cesty, během které si budou moci užívat podzimní barevné scenerie nebo sledovat, jak jim nad hlavou odlétají hejna ptáků do teplých krajin.

