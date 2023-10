Máme vládu, která se rozhodla zabezpečit energetickou bezpečnost země přes stoprocentní státní vlastnictví v klíčové infrastruktuře a moc přitom nekouká, kolik to bude stát. Nemusí se to zdát jako optimální přístup, ale taková je realita.

Plyn díky flexibilitě dodávek zkapalněné suroviny a schopnosti (zejména) Německa vydupat v rekordním čase ze země nové LNG terminály zafungoval jako energetický žolík. Do Česka má putovat v potrubích, jejichž výstavbu zajistí stát. A rezervy plynu pro studené, neslunečné a málo větrné zimní měsíce pak poskytnou zásobníky rovněž převážně ve vlastnictví státu. To už vláda vedená Petrem Fialou prosadila. Zbývá otázka výroby elektřiny. Co se vláda chystá udělat s polostátním energetickým obrem ČEZ? Chce ho stále ovládnout? A jaké nástroje si pro to nechá vlastními poslanci schválit?

To, co řekl v rozhovoru pro HN premiér Petr Fiala o „restrukturalizaci ČEZ“ minulý týden, naznačuje, že největší hrozba pro jeho minoritní akcionáře a vlastně celou českou burzu pominula. Zbývá ale řada nevyjasněných otázek.

