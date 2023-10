Populismus je méně nebezpečná, ale mnohem nakažlivější mutace totalitárních ideologií, píší ve své knize „Společnost populistů“ o stavu Polska za vlády strany Právo a spravedlnost sociologové Przemyslaw Sadura a Slawomir Sierakowski. Jeho základním znakem je podle nich cynismus té části voličů, jejichž hlasy rozhodují o výsledku – a kteří přelétávají mezi těmi politickými formacemi, které jim slibují a někdy i fakticky dávají víc než ti druzí. Jako v případě polských sociálních dávek.

Je to zkušenost, kterou mají v poslední době všechny středoevropské státy, ať už s populisty spíš levicovějšího nebo pravicovějšího zaměření. Ale většinou hraje tradiční ideologie jen roli jakési nálepky, která se dá vhodně změnit, jak ukazuje kupříkladu Andrej Babiš. Ten svoji stranu profiloval nejprve jako liberální, aby se (prozatím) pasoval do obhájce práv publika, které by jinak spíš patřilo sociální demokracii či komunistům.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Kdo je Sahra Wagenknechtová?

- Čím láká voliče?

- Proč je to špatná zpráva pro Německo i pro jiné demokracie?