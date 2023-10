Bohatá průmyslová tradice se ve Zlínském kraji stává podhoubím technologického pokroku. Z hlediska tržeb má v regionu významné postavení například gumárenský a plastikářský průmysl, stejně jako kovodělný, chemický a strojírenský průmysl. Opřít se může také o generace znalostí v nejrůznějších řemeslech a živnostech, například v oblasti zpracování kůže, ale také stavět na Baťovské podnikatelské tradici. Přesně to se také projevilo při vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Mezi živnostníky zaujal výrobce westernových sedel Tomáš Zajac. „Je v tom osobní příběh založený na vlastním způsobu života. Začal ještě v době před rokem 1989. Dokázal změnit obor své práce, což není úplně jednoduché. Je tam vášeň, vytrvalost, dovedl prorazit i do zahraničí,“ ohodnotil vítěze za porotu Lukáš Kresta z MONETA Money Bank.

Mezi firmami uspěla společnost Vasky trade, výrobce kvalitní kožené obuvi. „Vasky je pokračovatelem zlínské ševcovské tradice. Oceňujeme odvahu zakladatele pustit se do podnikání v 18 letech a také se stát jedním z mluvčích své generace. Vasky, které je samo o sobě velmi silnou značkou, dokázalo oživit další tradiční značku Botas. Od 90. let bylo obuvnictví u nás několikrát zatracované, ale Vasky ukázaly, že k tomu není důvod,“ okomentoval volbu poroty Tomáš Frýbort z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován rovněž vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu a pracují dál. Ve Zlíně toto ocenění získala Renata Zezulková, která vyrábí výběrové džemy, marmelády a čatní.

Westernový sport je dnes na vzestupu

Tomáš Zajac,

MONETA Živnostník roku 2023 Zlínského kraje

Vyrábí především westernová sedla, ale také jakékoliv výrobky z kůže, koženou galanterii, opasky, různé doplňky na koně. „V době, kdy jsem šel na učňák nebo jsem uvažoval o střední škole, tak nic takového neexistovalo. Já jsem původně vyučený slaboproudý elektrikář. A k tomuto jsem se dostal tak, že jsem v 15 letech začal jezdit v oddíle na koních a měli tam rozbité uzdečky. Tak mi nějaký kluk ukázal, jak se to spravuje,“ uvádí Tomáš Zajac. Pak viděl vyrobená westernová sedla, tak si říkal, že je udělá také. Začal si shánět literaturu a propracoval se k výrobě westernových sedel. Po Sametové revoluci, tím, že ho bavil western, takže měl blízko k opaskům, pouzdrům na zbraně, tak vyhrál konkurz na Městskou policii Ostrava a začal ji vybavovat. „Westernové ježdění jako takové přišlo z Ameriky, to znamená, že kdysi bylo trochu potlačované, dnes je hodně na rozkvětu.

Já jsem i aktivní jezdec a trenér koní, takže se to dá dělat dohromady. Trénuji koně, trénuji jezdce, dělám sedla. Moji klienti startují na evropských závodech, kde se soutěží v různých disciplínách. Dnes je obrovský vzestup westernového sportu jako takového,“ říká vítězný živnostník. Jeho sedla jsou na všech westernových závodech v České republice. Dodává sedla i do Rakouska a Německa. Tím, že jezdí na závody, tak ho znají i zahraniční trenéři. Všechna sedla, která dělá, si vyrábí sám, nemá kopii ničeho, včetně kostry. „Kůže, které používám, jsou hovězí. Používám všechno od našich tuzemských výrobců. Ze začátku, když byly krávy v kravínech, tak to byl docela problém, protože kůže byla řídká, nebyla kvalitní, ale dneska jsou krávy na pastvinách, tak je to zase úplně jinde,“ přibližuje Zajac. Kůže jsou od dvou milimetrů až po sedm milimetrů, protože každá část sedla vyžaduje jinou pevnost materiálu. Sedla dělá vyloženě na míru. Přijede za zákazníkem, pasuje se kostra na koně. „Zákazník má konkrétní představy, někteří mi to třeba nakreslí, takže se snažím vyrobit v podstatě originál. Není to nějaká sériová výroba. Buď se liší tvarově nebo zdobením, ornamenty a různými barevnými kombinacemi,“ doplňuje Tomáš Zajac.

Poměr cena a výkon je pro zákazníky přívětivý

Tomáš Karlík,

ředitel společnosti Vasky trade, PwC Firma roku 2023 Zlínského kraje

Firma Vasky trade se snaží navázat na obuvnickou tradici v České republice. V letošním roce se jí podařilo zachránit značku Botas. „Celá záležitost kolem Botasu se seběhla celkem rychle. Na začátku roku jsme zaslechli, že firma Botas je v krizi, tak jsme se rozhodli, že s tím musíme něco udělat, protože by byla velká škoda, kdyby tak tradiční firma jako Botas měla padnout. Udělali jsme plán, který vyšel,“ říká Tomáš Karlík. Vloni společnost Vasky trade dosáhla obratu zhruba 220 milionů korun. Letos zaznamenává růst 20 až 30 %. Roční produkce je zhruba 200 tisíc produktů a snaží se navyšovat. „Náš hlavní prodejní kanál je e­‑shop a samozřejmě se snažíme rozšiřovat také prodejní síť kamenných prodejen, kterých máme v dnešní době už sedm a budeme otevírat další. Zahraničí je určitě velkou výzvou do dalších let a již v příštím roce bychom se chtěli podívat do dalších zemí. Zatím jsme aktivní v Česku a na Slovensku,“ popisuje ředitel vítězné firmy. Její zakladatel Václav Staněk přitom založil firmu hned ve svých 18 letech. Vrátit obuvnictví v Česku zase na výsluní bylo jeho velkým cílem. Už dnes lze prohlásit, že se to daří.

„Myslím si, že jsme dobře chytli dobu toho, kdy lidé cítili potřebu vrátit se k tradiční české výrobě, kdy tomu dávají přednost před čínskou velkoprodukcí a raději volí kvalitu a tradiční postupy a lokálnost oproti laciné výrobě. Snažíme se mít boty dostupné, takže bych řekl, že je to taková střední cenová hladina. A myslím si, že poměr cena a výkon je velmi přívětivý pro všechny naše zákazníky,“ dodává Karlík. Mateřská výroba společnosti je ve Lhotě u Zlína. Dále spolupracuje s řadou dalších výroben po Česku a na Slovensku. Když se sečtou všechny výroby, tak jsou to vyšší stovky lidí, kterým dává práci. „Rádi bychom se dostali do zemí, jako je Německo, Rakousko, Maďarsko a podobně. Zcela na rovinu, je to pro nás velká výzva. Budeme si to muset osahat a zcela určitě se budeme potýkat s tím, že věci, které fungují v Česku a na Slovensku, tak v Německu fungovat nebudou. Věřím však, že stejně jako jsme zvládli růst zde, tak i ve světě budeme schopni ukázat, že na ten trh patříme,“ uzavírá Tomáš Karlík.

