Z podnikatelského hlediska je Kraj Vysočina regionem mnoha tváří. Skvěle se rozvíjí dřevozpracující průmysl, který dosahuje v mnoha ohledech evropské úrovně. Také tradice strojírenství na Vysočině nevymřela. K tomu se přidává energetika a silné zemědělství. Kromě republikově vysoce nadprůměrné produkce brambor se jedná třeba o výrobu masa, v níž se Vysočina řadí ze všech krajů na druhé místo. Mnohé z toho se projevilo rovněž na vyhlašování krajských výsledků podnikatelských soutěží PwC Firma roku a MONETA Živnostník roku. Odbornou porotu na Vysočině nejvíce zaujal včelař Petr Špaček. „Velmi pěkné je jeho nástupnictví ve včelařině od dědy i jeho osobní zapálení pro obor. Se svými včelařskými produkty získal již několik ocenění. Svých 160 včelstev nekrmí žádnou chemií, jde jednoduše přírodní cestou. A věnuje se velmi ušlechtilému oboru činnosti. V místě svého působení organizuje i Den medu. Dokazuje to, že i tradiční řemeslo patří do rukou současné generace,“ ohodnotila vítěze za porotu Ludmila Žáková z MONETA Money Bank.

Mezi firmami uspěla společnost OPTOKON zabývající se vývojem, testováním a výrobou optických a optoelektronických zařízení. „Společnost má vlastní výzkum a vývoj. Meziročně obratově roste o 50 %, zisk navyšuje meziročně čtyřikrát. Věnuje se i náročným zakázkám pro armádu. Je to rodinná firma, která dokázala obsadit i zahraniční trhy, a to i ty vzdálené, jako je Malajsie. Za zmínku stojí i průkopnictví v oboru v Kraji Vysočina, provozuje totiž první datové centrum v kraji. Chová se velmi šetrně k životnímu prostředí,“ okomentoval volbu poroty Igor Wotke z PwC Česká republika. V každém kraji je vyhlašován také vítěz kategorie MONETA Živnostník roku Srdcař, která oceňuje živnostníky, kteří dokázali v podnikání překonat nejrůznější nástrahy osudu, a přeci pracují dál. Na Vysočině toto ocenění získal Josef Beneš, který píše a prodává knihy pro děti.

Česká krajina je hodně zavčelená

Petr Špaček,

MONETA Živnostník roku 2023 Kraje Vysočina

Dostal se ke včelaření přes svého dědu. „Někdy v deseti letech jsem se kolem něj začal ochomýtat a zaučovat, co vše je třeba kolem včel udělat a jaký význam mají pro přírodu a pro člověka. Později jsem začal vymýšlet, co všechno by šlo dělat jinak nebo vyrábět jiné produkty, než děda dělal původně,“ říká Petr Špaček. Už v šestnácti letech toužil výrobky nabízet lidem, tak ho se svolením rodičů zplnoletili. „V současné době máme nějakých 160 včelstev. Jedno včelstvo znamená 80 nebo 90 tisíc včel. Samozřejmě 160 včelstev je poměrně hodně, takže není dobré je dávat na jedno místo. Takže to řešíme tím, že kočujeme až 60 kilometrů daleko i na rostliny a plodiny, které v našem okolí nejsou,“ přibližuje vítězný živnostník. Květový med je podle jeho slov z pohledu prospěšnosti pro člověka nejzdravější. Lesní medy jsou spíše pestřejší a chutnější.

„Do Česka proudí i spousta zahraničních medů, které ani nejsou uhlídané, a pak se prodávají jako české. To je jeden problém. Ale na druhou stranu musím říci, že česká krajina je poměrně hodně zavčelená. Jako místní včelaři dokážeme vyprodukovat obrovské množství na počet obyvatel. Takže si myslím, že v tomto ohledu jsme soběstační,“ doplňuje Špaček. Do budoucna ho láká spojit včelařinu s agroturistikou. Chtěl by postavit apidomek, což je domek, kde lidé mohou přespat a kde dýchají včelí vzduch, což je zdravotně příznivé třeba pro lidi, kteří mají problémy s dýcháním. „Snažíme se chovat včelstva, která budou mírná a budou kvalitní na výnos. Je to složité, neřekl bych, že to jde úplně ze sta procent, ale lze tomu pomoci genetikou a šlechtěním včelstev. Vždycky je včelstvo ovlivněno matkou, která má nějakou genetiku. Chce to chovat mírné včely, respektive matku, která má geny pro to, aby kladla vajíčka mírných včel. Ale je to složité, protože, jak jsem říkal, česká krajina je hodně zavčelená a včely se vždycky pomíchají. Nejde najít území, odkud by včely nedolétly k jinému včelaři,“ uzavírá Petr Špaček.

Optické vlákno se dá použít i jako sonda

Jiří Štefl,

generální ředitel společnosti OPTOKON, PwC Firma roku 2023 Kraje Vysočina

„Věnujeme se optice a optoelektronice. Pozor na to, aby si nás někdo nepletl s brýlemi. Občas někdo volá, že chce čočky. My jsme výrobci optických konektorů, optických kabelů, testerů na testování optických sítí, tedy pasivních prvků, anebo aktivních prvků pro veškerý přenos a zpracování informací,“ říká Jiří Štefl. Když v roce 1985 studoval vysokou školu, byla optoelektronika naprostá novinka v celé Evropě.

„Shodou okolností, když jsem se po škole vrátil zpět do Jihlavy, tak zde byl v rámci Tesly vývoj. Dostal jsem se do vývoje optických konektorů, to byl prvopočátek. Ale byly to jenom montáže, což jsem nechtěl, abychom byli jen lacinou pracovní silou. Později jsme se propojili s jednou americkou společností v oboru, tak jsme se dostali i do světa a k možnosti testování, vybudování kalibrační laboratoře, veškerého testovacího centra pro tuto technologii,“ popisuje generální ředitel vítězné společnosti. Optické vlákno je v průměru menší než lidský vlas. „Jedná se o přenos veškerých informací. Pokud telefonujeme, díváme se na televizi, třeba tam jsou obrovské možnosti využití. A málokdo ví, že optické vlákno se dá použít i jako sonda, jako senzor. Je tak citlivé, že když optické vlákno dáme do země a půjdeme kolem, jde analyzovat, jestli tam jde člověk nebo běží zajíc, což my máme vyvinuté,“ chlubí se právem Štefl. Využití je v oblasti security. Firma v současné době dováží do 56 států světa, a to i díky vlastním pobočkám. Konkrétně má svou firmu v Malajsii, Saudské Arábii, Turecku, kancelář dokonce v Austrálii. V klíčových pobočkách má i malé výroby. „Tím dokážeme více penetrovat a ucházet se o domácí trh v jednotlivých zemích. Ale je to hlavně o lidech. Stejně jako tady v Jihlavě sehnat správnou skupinu, která musí být motivovaná, ale nemůže to být jen o penězích. Musí to být lidé, které to baví,“ dodává Jiří Štefl. Hlavní strategií do budoucna je vrátit se na americký trh a na trh Jižní Ameriky, který je velmi zajímavý.

Zaměřeno na kraj Kraj Vysočina postupně rozšiřuje podporu podnikatelů i firem, reaguje tak na jejich aktuální a především konkrétní potřeby. Prostřednictvím vlastního rozvojového Fondu Vysočiny pravidelně nabízí finanční spoluúčast a podporu v rámci dotačních titulů Rozvoj podnikatelů a Inovační vouchery. V řádech miliónů korun tak podporujeme pořízení nových technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Pokud jde o využití inovačních voucherů, pak kraj podporuje nákup služby související s vývojem a inovacemi konkrétních produktů a služeb či interních procesů souvisejících s digitalizací a zaváděním konceptu Průmyslu 4.0, od vědecko­‑výzkumných institucí, případně jiných expertních organizací. Na začátku příštího roku by se měl rozběhnout nový systémový projekt Smart Akcelerátor podporující rozvoj regionálního inovačního ekosystému, ve kterém hrají firmy významnou roli. Velice aktivní je Kraj Vysočina v podpoře budoucích IT odborníků, jsme iniciátory populárních hackathonů a ideathonů. V neposlední řadě je Kraj Vysočina jedním z největších zadavatelů veřejných zakázek. Prostřednictvím spolupracujících firem tak dáváme práci tisícům lidí v různých oborech napříč regionem. Vítězslav Schrek

hejtman Kraje Vysočina